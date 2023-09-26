Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 02:44

Президента колумбийского «Тигреса» застрелили после поражения команды

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Тигреса» Эдгар Паес был застрелен после поражения команды в матче второй лиги Колумбии против «Атлетико» Кали (2:3).

«С глубокой печалью и ужасом мы сообщаем об убийстве президента нашего клуба Эдгара Паеса. Этот прискорбный инцидент произошёл сегодня, когда он возвращался домой после матча с «Атлетико». Семья «Тигрес» и спортивное сообщество опустошены этим событием. Эдгар Паес был страстным сторонником футбола и образцовым лидером. Его приверженность команде и развитию спорта в нашем регионе оставили неизгладимый след на всех, кто имел честь с ним познакомиться. Власти проведут соответствующие расследование», — говорится в сообщении клуба.

«Тигрес» после 13 матчей занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков.

0
Читайте также
ВАДА пригрозило Олимпийскому совету Азии санкциями за флаг КНДР на открытии Азиады
«Не понимаю легионеров КХЛ, придумывающих истории про Россию». Бурмистров — о переходе в «Спартак»
Российская система ПВО сбила еще два беспилотника ВСУ над Курской областью
Трюдо выразил огорчение из-за чествования бывшего бойца СС в парламенте
В Армении назвали невозможным вывоз пострадавших из Степанакерта из-за погоды
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арис» в концовке упустил победу над «Омонией», Кокорин вышел на замену на 65-й минуте

Главный тренер «Ариса»: «Кокорину после «Фиорентины» опять не хватает игрового тонуса»