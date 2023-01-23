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Сегодня, 17:56

Роман Орещук: «Наверное, на месте Кокорина я бы тоже остался на Кипре»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию о том, что российский форвард Александр Кокорин может подписать полноценный контракт с «Арисом».

«Если человеку все нравится на Кипре, то это здорово. Если его еще устраивают финансовые условия... Мне кажется, там не должно быть какой-то финансовой проблемы. Кокорин за свою жизнь заработал неплохо. Поэтому почему нет? Пусть сидит там, играет и радует кипрских болельщиков», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

Также он ответил на вопрос, мог бы Кокорин играть на более серьезном уровне.

«Не знаю... На более серьезном уровне — это где? В Германии? В средней команде? Думаю, по деньгам он зарабатывает на Кипре в разы больше. Плюс для семьи жизнь на Кипре — это кайф. Наверное, на его месте я бы тоже остался на Кипре. Ничего в этом сверхъестественного я не вижу», — добавил специалист.

В этом сезоне Кокорин провел 13 матчей за «Арис», в которых забил 4 гола.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/oreshchuk-na-meste-kokorina-ya-by-tozhe-ostalsya-na-kipre
Александр Кокорин
Роман Орещук
ФК Арис (Лимасол)
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