Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

3 января, 22:57

ПАОК разгромил ОФИ, дважды не реализовав пенальти. Оздоев вышел на замену на 66-й минуте

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

ПАОК на своем поле обыграл ОФИ в матче 16-го тура чемпионата Греции — 4:0.

Победу хозяевам принесли голы Кирилла Десподова (39-я минута), Абдула Рахмана Баба (41-я), Маркоса Антониу (89-я) и Томаса Льямаса (90+2-я).

Игроки ПАОКа дважды не реализовали пенальти — на 23-й минуте с точки не сумел отличиться Штефан Шваб, а на 45+3-й одиннадцатиметровый не забил Мбвана Самата.

Российский полузащитник хозяев Магомед Оздоев начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 66-й минуте.

ПАОК (38 очков) поднялся на первое место в чемпионате Греции. ОФИ (15) идет девятым в турнирной таблице.

Греция. Национальная лига. 16-й тур
03 янв, 00:00. Toumba (Салоники)
ПАОК
4:0
ОФИ

Магомед Оздоев
Футбол
ФК ПАОК
0
Читайте также
Гол и пас Миранчука вывели «Аталанту» в четвертьфинал Кубка Италии
«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ
Медведев жестко отреагировал на позицию МИД Франции по атаке Белгорода
МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду
Мать обнаруженного на балконе мертвого ребенка призналась в его убийстве
МО РФ вернуло из украинского плена 248 военнослужащих
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Арис» проиграл «Пафосу» в чемпионате Кипра, Кокорин отыграл весь матч