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Сегодня, 22:58

Полузащитник «Алании» Чочиев: «Кокорин рад, что уехал на Кипр»

Полузащитник «Алании» Чочиев рассказал о реакции Кокорина на переход в «Арис»
Руслан Минаев

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал о реакции Александра Кокорина на переход из «Фиорентины» в «Арис».

«Мы с Сашей не виделись уже два года. Но мы постоянно на связи — часто созваниваемся. Он рад, что уехал на Кипр, где ему будут давать играть. Я уверен: он покажет, на что способен. На него не давит постоянная критика в прессе — он уже не в том возрасте. Просто, чтобы человек себя проявил, ему нужно давать играть не двадцать и не тридцать минут. Если тренер в него поверит, Саня сразу же даст результат», — цитирует Чочиева Sport24.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В текущем сезоне форвард забил 2 гола за киприский клуб.

«Арис» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра, отставая от лидирующего «Пафоса» на 2 очка.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-10-drug-kokorina-on-rad-chto-uyekhal-na-kipr-postoyannaya-kritika-v-presse-na-nego-ne-davit-on-uzhe-ne-v-tom-vozraste

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
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Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Алан Чочиев
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
0
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