Полузащитник «Алании» Чочиев: «Кокорин рад, что уехал на Кипр»

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Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал о реакции Александра Кокорина на переход из «Фиорентины» в «Арис».
«Мы с Сашей не виделись уже два года. Но мы постоянно на связи — часто созваниваемся. Он рад, что уехал на Кипр, где ему будут давать играть. Я уверен: он покажет, на что способен. На него не давит постоянная критика в прессе — он уже не в том возрасте. Просто, чтобы человек себя проявил, ему нужно давать играть не двадцать и не тридцать минут. Если тренер в него поверит, Саня сразу же даст результат», — цитирует Чочиева Sport24.
Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В текущем сезоне форвард забил 2 гола за киприский клуб.
«Арис» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра, отставая от лидирующего «Пафоса» на 2 очка.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования