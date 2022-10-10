Полузащитник «Алании» Чочиев: «Кокорин рад, что уехал на Кипр»

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал о реакции Александра Кокорина на переход из «Фиорентины» в «Арис».

«Мы с Сашей не виделись уже два года. Но мы постоянно на связи — часто созваниваемся. Он рад, что уехал на Кипр, где ему будут давать играть. Я уверен: он покажет, на что способен. На него не давит постоянная критика в прессе — он уже не в том возрасте. Просто, чтобы человек себя проявил, ему нужно давать играть не двадцать и не тридцать минут. Если тренер в него поверит, Саня сразу же даст результат», — цитирует Чочиева Sport24.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В текущем сезоне форвард забил 2 гола за киприский клуб.

«Арис» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра, отставая от лидирующего «Пафоса» на 2 очка.