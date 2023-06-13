Макаллистер: «Месси — наш пример во всем, мы следуем за ним»

Полузащитник «Ливерпуля» и национальной команды Аргентины Алексис Макаллистер поделился мнением о партнере по сборной — форварде Лионеле Месси.

«У нас есть величайший пример, которым является Лео, — цитирует ESPN Макаллистера. - Он всегда выигрывал и до сих пор продолжает работать в том же духе и хочет большего. Мы должны брать с него пример и каждый день становиться лучше. Лео — наш пример во всем, мы следуем за ним, мы очень счастливы быть рядом с ним, у нас отличная атмосфера в команде».

18 декабря сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира, в финале по пенальти обыграв команду Франции (3:3, пенальти — 4:2).

Месси выступает в сборной Аргентины с 2005 года. Всего за команду он провел 174 матча и забил 102 гола. Вместе со сборной он завоевал 8 трофеев.