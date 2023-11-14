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Сегодня, 14:20

Президент сербского «Спартака» опроверг слухи, что Кержакова уволили из-за политики: «Это неправда! Сербия и Россия — братья!»

Константин Белов
Корреспондент
Александр Кержаков.
Фото ФК «Спартак» Суботица
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Президент «Спартака» из сербской Суботицы Никола Симович в комментарии для «СЭ» опроверг информацию, что главного тренера Александра Кержакова уволили из клуба по политическим причинам.

14 ноября появилась информация, что причиной увольнения Кержакова из клуба стали политические вопросы.

«Какие политические причины? Это неправда. Сербия и Россия — братья! К нам на игры приезжало несколько российских болельщиков, а в академии клуба у нас работают трое русских. Все они чувствуют гостеприимство сербского народа. Русские, очевидно, не покидают Сербию по политическим причинам», — сказал Симович «СЭ».

13 ноября пресс-служба сербского клуба сообщила, что Кержаков больше не является главным тренером.

40-летний россиянин возглавил команду в июне 2023 года. Под его руководством клуб провел 15 матчей — 5 побед, 1 ничья и 9 поражений.

Александр Кержаков. Кержакову ставили задачу попасть в восьмерку, он отставал на два очка. Почему сербский «Спартак» расстался с тренером?
Александр Кержаков
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
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