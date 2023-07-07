Президент «Спартака» из Суботицы: «Кержаков отлично адаптировался в команде, нет никаких проблем»

Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович высказался о первых днях работы в команде главного тренера Александра Кержакова.

«Александр отлично адаптировался в нашей команде. Нет никаких проблем. Его все устраивает, и нравится работа с игроками. Пока наш клуб не ведет переговоров ни с одним игроком из России, но мы открыты для переговоров с россиянами, особенно молодыми игроками с высоким потенциалом», — приводит слова Симовича портал Sport24.

«Спартак» из Суботицы 17 июня объявил о назначении 40-летнего российского специалиста новым главным тренером клуба.

Последним местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса», которую он тренировал с февраля по апрель 2023 года.