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Сегодня, 21:35

Президент «Спартака» из Суботицы: «Кержаков отлично адаптировался в команде, нет никаких проблем»

Галина Глазко
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Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович высказался о первых днях работы в команде главного тренера Александра Кержакова.

«Александр отлично адаптировался в нашей команде. Нет никаких проблем. Его все устраивает, и нравится работа с игроками. Пока наш клуб не ведет переговоров ни с одним игроком из России, но мы открыты для переговоров с россиянами, особенно молодыми игроками с высоким потенциалом», — приводит слова Симовича портал Sport24.

«Спартак» из Суботицы 17 июня объявил о назначении 40-летнего российского специалиста новым главным тренером клуба.

Последним местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса», которую он тренировал с февраля по апрель 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-07-glava-serbskogo-spartaka-kerzhakov-otlichno-adaptirovalsya-gotovy-k-peregovoram-s-molodymi-igrokami-iz-rossii
Александр Кержаков
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
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