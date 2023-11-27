«Реал» надеется продлить контракт с Анчелотти до Рождества

Руководство «Реала» хочет продлить контракт с главным тренером мадридцев Карло Анчелотти до Рождества, сообщает Relevo.

Как утверждает источник, королевский клуб намерен продлить сотрудничество с итальянским специалистом еще на два года. Ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.

Под руководством Анчелотти «Реал» становился чемпионом страны, обладателем Кубка Испании, Лиги чемпионов и победителем клубного чемпионата мира по футболу.

«Реал» лидирует в турнирной таблице ла лиги-2023/24, набрав 35 очков после 14 туров.