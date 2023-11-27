Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:36

«Реал» надеется продлить контракт с Анчелотти до Рождества

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
Telegram Дзен

Руководство «Реала» хочет продлить контракт с главным тренером мадридцев Карло Анчелотти до Рождества, сообщает Relevo.

Как утверждает источник, королевский клуб намерен продлить сотрудничество с итальянским специалистом еще на два года. Ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.

Под руководством Анчелотти «Реал» становился чемпионом страны, обладателем Кубка Испании, Лиги чемпионов и победителем клубного чемпионата мира по футболу.

«Реал» лидирует в турнирной таблице ла лиги-2023/24, набрав 35 очков после 14 туров.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
Обсудить
Читайте также
Экс-вратарь «Челси» Петр Чех дебютировал в высшем хоккейном дивизионе Британии
Биография Юлии Ефимовой: жизнь и карьера известной пловчихи-чемпионки
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Алмалык» — «Аль-Иттихад»: смотреть трансляцию матча азиатской Лиги чемпионов

«Аль-Наср» — «Персеполис»: смотреть трансляцию матча азиатской Лиги чемпионов