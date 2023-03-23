0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:26

Роналду: «Думаю, в ближайшие годы чемпионат Саудовской Аравии будет в топ-5 сильнейших лиг мира»

Иван Торопцев
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил потенциал чемпионата Саудовской Аравии.

«Я не хочу сказать, что саудовская лига по уровню как АПЛ, это было бы неправдой. Но в этом чемпионате очень высокая конкуренция, я был приятно удивлен этим. Уверен, что в ближайшие годы чемпионат Саудовской Аравии войдет в пятерку сильнейших в мире», — приводит ESPN слова Роналду.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. 38-летний португалец забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах за команду.

«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 49 очками. Отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» составляет 1 очко.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
10
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Рекорд есть рекорд. Как много таких у вас?» Особенный вечер Овечкина и «Вашингтона»
Россия и Китай выступили против политизации спорта. Но с этим согласны далеко не все
YLE сообщил о задержании груза с российскими удобрениями в финском порту
Рамадан в 2023 году: начало и конец, что можно есть, что нельзя делать
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
Valve представила игру Counter-Strike 2
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шпилевский заявил, что результат Кержакова в «Кармиотиссе» не самый приемлемый