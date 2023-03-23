Орлов: «Если «Фиорентина» захочет вернуть Кокорина, для него это будет победа»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре российского нападающего Александра Кокорина за «Арис».

«Я не вижу, как играет Кокорин. Не слежу за «Арисом». Александр приписан сейчас к «Фиорентине». Посмотрим, что с ним будет летом. Есть ли у него шанс вернуться в топ-футбол? Честно — не знаю. Кипр — это не Италия. Посмотрим. Не будет торопиться. Зачем после каждого гола задавать вопросы? Дадим оценку летом. Прежде всего нужно будет смотреть, как себя поведут тренеры «Фиорентины». Если Кокорина захотят вернуть, для него это будет победа» — приводит Sport24 слова Орлова.

В текущем сезоне Кокорин сыграл 23 матча в составе «Ариса», забил 11 голов и сделал пять результативных передач.