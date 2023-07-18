Роналду: «Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможном возвращении в европейскую лигу.

«Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта. Европейский футбол сильно потерял в качестве... действительна сильная только АПЛ, она намного опережает все остальные лиги», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо.

38-летний форвард с января выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. В прошедшем сезоне португалец провел 19 матчей за команду, забил 14 голов и отдал 2 голевые передачи.