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Сегодня, 17:05

В «Арисе» рассказали, от чего зависит возможное возвращение Кокорина

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении нападающего Александр Кокорина.

«Наш владелец клуба на связи с Кокориным. Посмотрим, как пойдет. Пускай пройдет первый подготовительный период. Как я слышал, Саша очень хорошо себя там показывает, находится в отличной форме. Радует, что мы внесли вклад в то, что он приехал в таком состоянии. С другой стороны, хочется видеть его в своих рядах. Трансферное окно закрывается 15 сентября у нас, будем ждать. Есть ли запасные варианты? Придется мне тогда бутсы надеть, буду Кокорина заменять (смеется). Хочется верить, что Саша вернется. И футболист, и человек крутой», — сказал Шпилевский «СЭ».

В минувшем сезоне форвард выступал за «Арис» на правах аренды. Он провел 30 матчей в составе команды, в которых забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами.

Ранее Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины». Контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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