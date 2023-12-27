«Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера

Сегодня, 08:45
Леонид Слуцкий назначен на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа», сообщается на официальном сайте китайского клуба. Российский специалист приступит к работе 1 января.
«Надеемся, что он как можно скорее познакомится с командой и выработает подходящий для нее технический и тактический стиль», — говорится в сообщении.
После 30 туров «Шаньхай Шеньхуа» занял 5-е место в чемпионате Китая с 52 очками. Победителем турнира стал «Шанхай Порт» (63 очка).
Последним клубом для Слуцкого являлся «Рубин». Наставник покинул казанскую команду в ноябре 2022 года.