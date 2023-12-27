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Сегодня, 08:45

«Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера

Виктория Кравченко
Леонид Слуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Леонид Слуцкий назначен на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа», сообщается на официальном сайте китайского клуба. Российский специалист приступит к работе 1 января.

«Надеемся, что он как можно скорее познакомится с командой и выработает подходящий для нее технический и тактический стиль», — говорится в сообщении.

После 30 туров «Шаньхай Шеньхуа» занял 5-е место в чемпионате Китая с 52 очками. Победителем турнира стал «Шанхай Порт» (63 очка).

Последним клубом для Слуцкого являлся «Рубин». Наставник покинул казанскую команду в ноябре 2022 года.

ФК Шанхай Шеньхуа
Леонид Слуцкий
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