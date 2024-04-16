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Сегодня, 21:37

Агент Барбоза: «Дзюбе нужен новый вызов, поэтому хочет переехать в Китай»

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Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал слухи вокруг перехода форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в «Шайхай Шэньхуа».

«Дзюба уже показал, что является важным игроком для «Локомотива». В Китае интересный чемпионат, Леонид Слуцкий сейчас показывает очень хорошие результаты. «Шанхай Шэньхуа» — лучшая команда лиги, у них хорошие результаты. Дзюба станет хорошим усилением для них. Возможно, Артем чувствует, что ему в жизни нужен новый вызов, поэтому хочет переехать в Китай», — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провел 24 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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