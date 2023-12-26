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Сегодня, 22:38

Холанн признан лучшим футболистом мира в 2023 году по версии IFFHS

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлин Холанн признан лучшим футболистом мира в 2023 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

По итогам голосования он набрал 208 баллов. Второе место занял игрок «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе (105 очков), третье — Лионель Месси (85) из «Интер Майами» и сборной Аргентины.

В топ-5 также вошли Родри («Манчестер Сити», 55) и Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд и «Реал», 34).

Холанн впервые в карьере получил эту награду. В текущем сезоне 23-летний норвежец сыграл 22 матча, забил 19 голов и отдал 5 голевых передач.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Эрлин Холанн
ФК Интер Майами
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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