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Сегодня, 17:47

Шпилевский рассказал, что у Кокорина не было проблем с поездкой в Чехию

Алина Савинова
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что у россиян и белорусов из кипрского клуба не было проблем с поездкой в Прагу на матч Лиги Европы против «Спарты».

— Мы все прошли паспортный контроль. Все нормально. Понятно, что вдвойне тщательнее смотрели на паспорта, но ни у кого, как я понимаю, никакие вопросы не возникли, — приводит «РБ Спорт» слова Шпилевского.

— У Кокорина как россиянина тоже не было проблем?

— Не было.

Матч между «Арисом» и «Спартой» прошел 21 сентября и завершился победой чешской команды (3:2). Российский нападающий кипрского клуба Александр Кокорин отметился голом в этой встрече. 13 сентября «Арис» официально объявил о переходе россиянина из «Фиорентины».

В конце августа правительство Чехии отказывалось выдать визы трем российским игрокам «Тобола», который должен был встретиться с «Викторией» из Пльзеня в финале квалификации Лиги конференций. Позже совладелец «Тобола» Алимжан Калдияров рассказал, что УЕФА помог казахстанскому клубу с получением шенгенских виз для ряда игроков и сотрудников, обратившись к властям Чехии напрямую.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-shpilevskij-u-kokorina-ne-by-lo-problem-s-poezdkoj-v-chehiyu/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Спарта (Прага)
Алексей Шпилевский
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