Стали известны имена трех претендентов на звание лучшего вратаря 2023 года

Сегодня, 18:14
ФИФА на официальном сайте опубликовала список игроков, претендующих на звание лучшего вратаря 2023 года.
На награду номинированы Яссин Буну («Аль-Хиляль» и сборная Марокко), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) и Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия).
На звание лучшего вратаря первоначально были номинированы пять игроков, которых выбрала экспертная комиссия. Из этого списка международное жюри, в состав которого вошли тренеры сборных, капитаны сборных, футбольные журналисты и болельщики, проголосовавшие на официальном сайте ФИФА, выбрало трех финалистов.
Награда присуждается самым выдающимся игрокам в мужском футболе в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Победитель будет объявлен на церемонии в Лондоне 15 января 2024 года.