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Зарубежные

Сегодня, 01:41

Стивен Джеррард может возглавить сборную Польши

Иван Торопцев
Корреспондент
Стивен Джеррард.
Фото Global Look Press
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» и экс-главный тренер «Рейнджерс» и «Астон Виллы» Стивен Джеррард может стать главным тренером сборной Польши, сообщает The Sun.

По данным источника, Польский футбольный союз вступил в переговоры с 42-летним англичанином, сам специалист раздумывает над предложением.

Предыдущим главным тренером сборной Польши был Чеслав Михневич, который работал с командой с февраля 2022 года. После ЧМ-2022 Польский футбольный союз решил не продлевать контракт с Михневичем, под руководством которого команда на турнире в Катаре дошла до 1/8 финала.

Стивен Джеррард
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