Стивен Джеррард может возглавить сборную Польши

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и экс-главный тренер «Рейнджерс» и «Астон Виллы» Стивен Джеррард может стать главным тренером сборной Польши, сообщает The Sun.

По данным источника, Польский футбольный союз вступил в переговоры с 42-летним англичанином, сам специалист раздумывает над предложением.

Предыдущим главным тренером сборной Польши был Чеслав Михневич, который работал с командой с февраля 2022 года. После ЧМ-2022 Польский футбольный союз решил не продлевать контракт с Михневичем, под руководством которого команда на турнире в Катаре дошла до 1/8 финала.