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Зарубежные

Сегодня, 18:36

Каталонский суд начал расследование в отношении Алвеса после жалобы на сексуальное насилие

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Дани Алвес.
Фото Reuters
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Известный бразильский футболист Дани Алвес стал фигурантом уголовного дела о сексуальных домогательствах, сообщает L'Equipe.

2 января неизвестная женщина обвинила 39-летнего футболиста, заявив, что бразилец засунул руку ей в нижнее белье в одном из клубов «Барселоны». Сам Алвес эти обвинения отрицает. Каталонский суд начал разбирательство в этом инциденте.

Алвес заявил, что действительно был в этом ночном клубе, но отрицает, что вторгался в чужое пространство. По его словам, он не знает кем является эта женщина, но ее слова сильно ранили его.

В настоящий момент Алвес является защитником мексиканского «Пумаса». На чемпионате мира в Катаре футболист принял участие в двух матчах в составе сборной Бразилии.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Un-tribunal-catalan-a-ouvert-une-enquete-au-sujet-de-dani-alves-apres-une-plainte-pour-agression-sexuelle/1373834
Дани Алвес
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