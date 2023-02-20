Судейский комитет ЮАР возглавил экс-арбитр. В Африке выполняют требование ФИФА

40-летний Виктор Гомес назначен председателем судейского комитета Южноафриканской футбольной ассоциации (САФА). Южноафриканец еще недавно работал на чемпионате мира-2022 в Катаре, но сразу после него, несмотря на возраст, объявил о завершении карьеры.

Гомес сменил на важном посту вице-президента САФА Анастасию (Наташу) Цихлас. Таким образом, руководство ассоциации выполнило требование Международной федерации футбола. По регламенту, определяющему правила организации судейства в ассоциациях, входящих в ФИФА, возглавлять судейский комитет может только бывший арбитр с опытом работы в высшем дивизионе.

Как сообщал «СЭ» в середине января, требование ФИФА было соблюдено и в Нигерии. Ранее судейский комитет там возглавлял человек, никогда не имевший отношение к судейству. Но с января 2023-го руководство Футбольной федерации Нигерии впервые в истории футбола этой страны передало полномочия главы СК женщине — бывшему арбитру ФИФА Фэйт Ирабор. Ранее она также работала судейским инструктором Конфедерации африканского футбола.

Напомним, что в России не только судейский комитет, но также департамент судейства и экспертно-судейскую комиссию возглавляет Павел Каманцев, никогда не работавший арбитром в профессиональном футболе.