Ташуев рассказал, что получил предложение о работе от клуба не из России

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал, что получил предложение о работе от клуба не из России.

«Мне уже звонили — не из России. Хороший клуб, топ в своей стране. Посмотрим, может, сложится и там», — приводит слова Ташуева Sports.ru.

65-летний Ташуев покинул «Факел» в апреле нынешнего года. Под его руководством воронежская команда провела 21 матч во всех турнирах, в которых одержала 6 побед, потерпела 8 поражений и еще 7 раз сыграла вничью.

Ранее Ташуев работал в ряде российских клубов, включая «Краснодар», «Анжи», «Кубань», «Чайку» и «Ахмат».

«Факел» идет на 12-м месте в таблице чемпионата России с 27 баллами. В следующем матче коллектив Игоря Черевченко примет «Зенит» 6 мая.