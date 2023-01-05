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Зарубежные

Сегодня, 17:09

Тренер «Бенфики» — о «Челси»: «Они пытались переманить Фернандеса, сводят игрока с ума»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер «Бенфики» Рогер Шмидт раскритиковал «Челси» за попытки повлиять на полузащитника команды Энцо Фернандеса.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Бенфика» не могут договориться о ключевых деталях возможного перехода 21-летнего игрока — сумме и сроках выплат. Лондонцы предлагали за Фернандеса 127 миллионов евро.

«Энцо хороший человек и неординарный игрок. Мы хотим, чтобы он остался. Конечно, ситуация непростая, он выиграл чемпионат мира, поступили предложения, на кону большие деньги. Он молодой футболист, нормально, что он думает об этом и сбит с толку.

Есть клуб, которому нужен наш игрок, и они знают, что мы не хотим его продавать. Они пытались переманить игрока, хотя знают, что могут заполучить его только в том случае, если выплатят отступные. То, что они делают, неуважительно, они сводят игрока с ума», — приводит слова Шмидта O Jogo.

Также тренер «Бенфики» заявил, что клуб, который хочет приобрести Фернандеса делает вид, что готов заплатить отступные.

«Они делают вид, что хотят заплатить отступные, а затем хотят вести переговоры дальше. Не так устанавливаются хорошие отношения между клубами, когда кто-то хочет подписать игрока. Больше я об этом ничего не скажу, вы знаете мою позицию», — сказал Шмидт.

В текущем сезоне Фернандес сыграл за «Бенфику» 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.

Источник: O Jogo
ФК Бенфика
ФК Челси
Энцо Фернандес
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