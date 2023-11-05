УЕФА завел дело в отношении «Селтика» за демонстрацию болельщиками флага Палестины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении «Селтика» за демонстрацию флага Палестины болельщиками на трибунах.

Фанаты шотландского клуба неоднократно выступали в поддержку палестинцев. В частности болельщики провели акцию во время домашнего матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:2), который состоялся 25 октября.

«Против футбольного клуба «Селтик» было возбуждено дело по факту потенциального нарушения статьи дисциплинарного регламента УЕФА за «использование жестов, слов, предметов или любых других средств передачи провокационных сообщений, которые не соответствуют духу спортивного мероприятия, в частности провокационные сообщения, которые имеют политический, идеологический, религиозный или оскорбительный характер», — приводит ТАСС слова пресс-службы организации.

Отмечается, что орган УЕФА по контролю, этике и дисциплинарной ответственности примет решение в отношении «Селтика» в надлежащее время.

7 октября Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа в ответ на массированной ракетный обстрел с палестинской стороны.