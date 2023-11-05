Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 10:21

УЕФА завел дело в отношении «Селтика» за демонстрацию болельщиками флага Палестины

Алина Савинова
Telegram Дзен

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении «Селтика» за демонстрацию флага Палестины болельщиками на трибунах.

Фанаты шотландского клуба неоднократно выступали в поддержку палестинцев. В частности болельщики провели акцию во время домашнего матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:2), который состоялся 25 октября.

«Против футбольного клуба «Селтик» было возбуждено дело по факту потенциального нарушения статьи дисциплинарного регламента УЕФА за «использование жестов, слов, предметов или любых других средств передачи провокационных сообщений, которые не соответствуют духу спортивного мероприятия, в частности провокационные сообщения, которые имеют политический, идеологический, религиозный или оскорбительный характер», — приводит ТАСС слова пресс-службы организации.

Отмечается, что орган УЕФА по контролю, этике и дисциплинарной ответственности примет решение в отношении «Селтика» в надлежащее время.

7 октября Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа в ответ на массированной ракетный обстрел с палестинской стороны.

Источник: https://tass.ru/sport/19207243
Футбол
ФК Селтик
УЕФА
9
Читайте также
Двукратный олимпийский чемпион фигурист Протопопов умер в Швейцарии
«Хочется уже землицы русской в руку взять...» Наш богатырь Сергей Павлович: бой за титул UFC, Нганну, болтун Аспиналл
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на важную должность
ВС РФ сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Луческу рассказал, почему покинул киевское «Динамо»