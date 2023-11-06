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Сегодня, 14:00

«Аль-Кува» — «Аль-Иттихад»: смотреть трансляцию матча азиатской Лиги чемпионов

Видеотрансляция матча ЛЧ АФК «Аль-Кува» — «Аль-Иттихад» начнется в 14.55 6 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Карим Бензема.
Карим Бензема.
Фото Reuters
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6 ноября иракский клуб «Аль-Кува» на своем поле примет «Аль-Иттихад» в матче группы С азиатской Лиги чемпионов в понедельник. Встреча пройдет на стадионе «Франсо Харири» в городе Эрбиль. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Лиги чемпионов АФК «Аль-Кува» — «Аль-Иттихад» можно будет на канале «Старт». Прямой эфир начнется в 14.55.

«Аль-Кува» занимает второе место в турнирной таблице группы С с 4 баллами. «Аль-Иттихад» располагается на первой строчке с 9 очками. В группе также выступают «Сепахан» и АГМК.

За «Аль-Иттихад» играют ряд известных футболистов, включая Карима Бензема, Нголо Канте, Фабиньо, Луиса Фелипе.

Азиатская Лига чемпионов: состав групп и расписание матчей

Футбол
ФК Аль-Иттихад
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