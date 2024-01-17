В «Ференцвароше» объяснили, почему решили пригласить Севикяна в клуб

Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе полузащитника Эдгара Севикяна.

«У нас хороший скаутский отдел, который следит за многими лигами и игроками персонально, согласно профайлам, которые мы составляем. Эдгар нам здорово подходит, у него большой потенциал, чтобы развиваться и в конечном итоге вырасти в отличного футболиста. Поэтому мы постарались сделать все, чтобы он оказался у нас», — сказал Хайнал «СЭ».

17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский «Ференцварош».

Севикян провел за «Пари НН» в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.