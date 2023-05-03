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Зарубежные

Сегодня, 11:48

В «Ференцвароше» ответили на вопрос о работе Черчесова в клубе

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайналь ответил на вопрос корреспондента «СЭ» об оценке работы главного тренера Станислава Черчесова.

«Насколько клуб доволен работой Черчесова? Сейчас не время давать интервью на этот счет. Однако сейчас мы сконцентрированы на победе в венгерском чемпионате, нам осталось совсем немного!» — сказал Хайналь «СЭ».

«Ференцварош» с 60 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Венглии после 29 туров.

В прошлом сезоне под руководством 59-летнего российского специалиста «Ференцварош» выиграл чемпионат Венгрии и Кубок страны.

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
0
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