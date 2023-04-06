В Киргизии объяснили уход Крестинина с поста главного тренера национальной команды

Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев объяснил «СЭ» уход Александра Крестинина с поста главного тренера национальной команды.

— Почему приняли решение расстаться с Александром Крестининым?

— Мы хотели бы поблагодарить Александра Сергеевича за проделанную работу. С уважением относимся к его деятельности на посту главного тренера. По обоюдному согласию мы решили, что наше дальнейшее сотрудничество прекращается. Было сделано немало, достигнуты положительные результаты. Например, мы дважды квалифицировались в финальную часть Кубка Азии. Но надо двигаться дальше. Это понимает и главный тренер, и сборная команда. Сейчас национальная команда переживает перестройку, привлекаются молодые игроки, нужны свежие мысли, новые идеи. Поэтому такое решение.

— Что дальше будет с позицией главного тренера? Есть слухи, что уже сейчас есть несколько кандидатов.

— Наверное, каждый слух имеет под собой определенные основания. С момента, как мы объявили — начнется поиск. Команда не может оставаться без главного тренера длительное время. Надо искать человека, который может возглавить национальную команду. У нас стоит большая задача по выступлению на предстоящем Кубке Азии. С ноября мы также вступим в отборочный цикл чемпионата мира-2026. Чем скорее мы найдем человека на пост главного тренера, тем лучше для нас.

3 апреля 44-летний Крестинин заявил «СЭ», чтобы был уволен с поста главного тренера сборной Киргизии.

24 сентября сборная Киргизии проиграла России (1:2) в товарищеском матче, который состоялся в Бишкеке.