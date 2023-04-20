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Сегодня, 09:36

В Саудовской Аравии хотят добиться ареста и депортации Роналду за непристойный жест

Ана Горшкова
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Саудовский адвокат Ноуф бин Ахмед заявил, что намерен обратиться в прокуратуру страны с запросом об аресте и депортации нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду за непристойный жест.

Португальский форвард после матча 25-го тура чемпионата страны против «Аль-Хилаля» (0:2) схватил себя за пах в ответ на выкрики имени Лионеля Месси с трибун.

«Я не слежу за спортом. Даже если Криштиану спровоцировали, его поведение является преступлением. Публично непристойный поступок, который является одним из преступлений, влекущим за собой арест и депортацию, если он совершен иностранцем. Мы подадим петицию в прокуратуру по этому поводу», — написал Ноуф бин Ахмед в социальных сетях.

Как сообщает ESPN, в «Аль-Насре» утверждают, что Роналду сделал этот жест, когда покидал поле, потому что получил удар в эту область во время матча.

«Аль-Наср» потерпел третье поражение в сезоне и идет на 2-й строчке в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Аль-Хиляль» набрал 49 очков и располагается на 4-м месте.

Источник: ESPN
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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