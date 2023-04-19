Стивен Джеррард может возглавить «Олимпиакос»

Английский специалист Стивен Джеррард может возглавить греческий «Олимпиакос», сообщает The Sun.

По информации издания, агенты предложили клубу услуги 42-летнего тренера, и теперь его кандидатура рассматривается в качестве одной из основных.

Ранее сообщалось, что в руководстве клуба также рассматривают вариант с назначением экс-тренера «Валенсии» Дженнаро Гаттузо.

Последним местом работы Джеррарда была «Астон Вилла», которую он покинул в октябре 2022 года.

«Олимпиакос» занимает третье место в таблице чемпионата Греции, набрав 63 очков в 30 встречах.