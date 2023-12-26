Яшин вошел в топ-50 самых влиятельных футболистов в истории по версии FourFourTwo

Легендарный советский вратарь Лев Яшин вошел в список из 50-ти самых влиятельных футболистов в истории футбола по версии FourFourTwo. Первую строчку в топе занял англичанин Вив Андерсон. Второй — урунваец Хосе Андраде. Замкнул тройку аргентинец Осси Ардилес. Яшин занял 49-е место в списке. Топ-10 рейтинга: 1. Вив Андерсон (Англия); 2. Хосе Андраде (Уругвай); 3. Осси Ардилес (Аргентина); 4. Франко Барези (Италия); 5. Франц Беккенбауэр (Германия); 6. Дэвид Бекхэм (Англия); 7. Джордж Бест (Северная Ирландия); 8. Жан-Марк Босман (Бельгия); 9. Эрик Кантона (Франция); 10. Амадео Карризо (Аргентина).