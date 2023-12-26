Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 00:44

Яшин вошел в топ-50 самых влиятельных футболистов в истории по версии FourFourTwo

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Легендарный советский вратарь Лев Яшин вошел в список из 50-ти самых влиятельных футболистов в истории футбола по версии FourFourTwo.

Первую строчку в топе занял англичанин Вив Андерсон. Второй — урунваец Хосе Андраде. Замкнул тройку аргентинец Осси Ардилес.

Яшин занял 49-е место в списке.

Топ-10 рейтинга:

1. Вив Андерсон (Англия);

2. Хосе Андраде (Уругвай);

3. Осси Ардилес (Аргентина);

4. Франко Барези (Италия);

5. Франц Беккенбауэр (Германия);

6. Дэвид Бекхэм (Англия);

7. Джордж Бест (Северная Ирландия);

8. Жан-Марк Босман (Бельгия);

9. Эрик Кантона (Франция);

10. Амадео Карризо (Аргентина).

Источник: https://www.fourfourtwo.com/features/50-of-the-most-influential-footballers-of-all-time
Дэвид Бекхэм
Лев Яшин
Франко Барези
Франц Беккенбауэр
Эрик Кантона
Футбол
1
Обсудить
Читайте также
Салихова: «За два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно на тот момент»
Камила Валиева выступила под песню «Пыяла» из сериала «Слово пацана»
Российские бойцы спасли брошенную своими на поле боя украинскую военнослужащую
Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в РФ куриные яйца
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
«Известия» публикуют кадры из освобожденной Марьинки
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Селюк высказался о возможном назначении Слуцкого главным тренером в китайский «Шанхай Шэньхуа