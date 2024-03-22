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22 марта, 20:11

Юрист оценила ситуацию с оштрафованным за лайк футболистом «Шахтера»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала «СЭ» решение донецкого «Шахтера» оштрафовать полузащитника Хусрава Тоирова за лайк под постом о победе сборной России над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

«В каждом договоре прописано, какие дисциплинарные нарушения могут повлечь за собой финансовые санкции. Многое зависит от того, что прописано в его договоре. Но вряд ли речь шла о подобного рода активности. Хотя они могли прописать пункт о деятельности, наносящей ущерб репутации клуба, и пытаться привязать это. Но в любом случае такое решение можно обжаловать. Есть несколько вариантов защиты прав. Но думаю, что в контракте штрафа за лайк предусмотрено не было, если игрок не подписывал какое-то дополнительное соглашение. В таком случае обжаловать проблематично», — сказала Анцелиович «СЭ».

Товарищеский матч между сборными России и Сербии прошел 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Российская команда выиграла две встречи подряд с общим счетом 12:0. В ноябре россияне победили сборную Кубы (8:0).

ФК Шахтер (Донецк)
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