В Госдуме РФ отреагировали на решение «Шахтера» оштрафовать игрока за лайк поста о победе сборной России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» решение донецкого «Шахтера» оштрафовать полузащитника Хусрава Тоирова за лайк под постом о победе сборной России над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

«Не первый раз, когда за лайки, фото с россиянами или посты наказывают украинских спортсменов. Удивительно, что наказали спортсмена, который не имеет украинского гражданства. Совершенно глупый поступок со стороны руководства «Шахтера». Это антироссийская риторика. Спорт здесь ни при чем. Украинские чиновники разрушают мосты. Спортсмены на Украине не могут иметь своего мнения, и запугивают их таким образом, пытаясь показать свою власть», — сказал Свищев «СЭ».

Товарищеский матч между сборными России и Сербии прошел 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Российская команда выиграла две встречи подряд с общим счетом 12:0. В ноябре россияне победили сборную Кубы (8:0).

25 марта команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч с Парагваем. Игра также пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.