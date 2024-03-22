Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

22 марта, 19:00

Свищев — о штрафе футболиста за лайк: «Совершенно глупый поступок со стороны руководства «Шахтера»

В Госдуме РФ отреагировали на решение «Шахтера» оштрафовать игрока за лайк поста о победе сборной России
Зарина Халимхонова
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев
Дмитрий Свищев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» решение донецкого «Шахтера» оштрафовать полузащитника Хусрава Тоирова за лайк под постом о победе сборной России над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

«Не первый раз, когда за лайки, фото с россиянами или посты наказывают украинских спортсменов. Удивительно, что наказали спортсмена, который не имеет украинского гражданства. Совершенно глупый поступок со стороны руководства «Шахтера». Это антироссийская риторика. Спорт здесь ни при чем. Украинские чиновники разрушают мосты. Спортсмены на Украине не могут иметь своего мнения, и запугивают их таким образом, пытаясь показать свою власть», — сказал Свищев «СЭ».

Товарищеский матч между сборными России и Сербии прошел 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Российская команда выиграла две встречи подряд с общим счетом 12:0. В ноябре россияне победили сборную Кубы (8:0).

25 марта команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч с Парагваем. Игра также пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

ФК Шахтер (Донецк)
Дмитрий Свищев
16
Читайте также
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Зайцева о биатлонистах: «Если россиян допустят до Олимпиады, то перспективы самые хорошие»
В ВАДА ожидают, что на Олимпиаде в Париже выступят более 40 россиян
«Не шучу — российские старты ничем не хуже международных». Лыжница Суркова — об отстранении россиян
В ВФП отреагировали на желание Ефимовой выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе
Глава ВАДА заявил, что спортсмены на Играх дружбы будут рисковать здоровьем
Глава УЕФА Чеферин напомнил о покупке Европой газа у России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Украинский «Шахтер» оштрафовал игрока за лайк под постом о победе сборной России над Сербией

Юрист оценила ситуацию с оштрафованным за лайк футболистом «Шахтера»