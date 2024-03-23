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23 марта, 08:45

Мартинес: «Надеюсь, что в следующем матче сборной Аргентины у меня будет возможность забить»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал свою игру в товарищеском матче с командой Сальвадора (3:0). Он вышел в стартовом составе и сделал голевую передачу.

«На каждой тренировке я показываю тренеру, что всегда готов помочь команде. Выхожу ли я в старте, или на замену, или вообще не выхожу. Я работаю, чтобы носить эту футболку. Мне нравится соревноваться, иногда гол не дается, сегодня я пытался, но не смог. Я буду продолжать работать, и будем надеяться, что в следующей игре у меня будет возможность забить. Я хочу показать тем людям, которые так много говорят, что все не так, что они ошибаются, потому что я всегда выкладываюсь на полную», — приводит слова Мартинеса TyC Sports.

27 марта сборная Аргентины проведет товарищеский матч с командой Коста-Рики.

Сборная Аргентины по футболу
Лаутаро Мартинес
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