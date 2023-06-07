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Сегодня, 15:16

Защитник «Эйпена» Филин: «От «Маккаби» из Хайфы действительно есть интерес»

Константин Белов
Корреспондент
Футболист Александр Филин.
Александр Филин.
Фото Global Look Press
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Защитник «Эйпена» Александр Филин подтвердил корреспонденту «СЭ» информацию об интересе от «Маккаби» из Хайфы.

Ранее «СЭ» сообщал об интересе к Филину со стороны «Маккаби» из Хайфы.

«От «Маккаби» из Хайфы действительно есть интерес. Мне звонил агент, с которым я работал в России и подтвердил это. Я не включался в подробности, потому что у меня есть действующий контракт с «Эйпеном». До конкретики пока никакой не дошло. Пока ни о чем не думаю, я в «Эйпене», у меня есть планы остаться и работать здесь», — сказал Филин «СЭ».

26-летний российский футболист перешел в бельгийский «Эйпен» в январе 2023 года из «Химок». Защитник провел в Бельгии 9 игр и не отличился результативными действиями.

Александр Филин
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