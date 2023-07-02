Защитник Порро подписал с «Тоттенхэмом» контракт до 2028 года

Защитник Педро Порро перешел в «Тоттенхэм», пишет инсайдер Фабрицио Романо. За трансфер 23-летнего футболиста английский клуб заплатил «Спортингу» 40 миллионов евро.

«Тоттенхэм» подписал с игроком контракт, рассчитанный до середины 2028 года.

Во второй половине минувшего сезона Педро играл в команде на правах аренды. Он участвовал в 15 встречах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

По итогам прошлого сезона «Тоттенхэм» занял лишь восьмое место в турнирной таблице АПЛ.