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Зарубежные

Сегодня, 21:58

Икарди отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии, предлагавший ему зарплату в 25 миллионов евро в год

Иван Торопцев
Корреспондент
Мауро Икарди.
Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди отклонил предложение от неназванного клуба из Саудовской Аравии, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, команда предлагала 30-летнему аргентинцу контракт с зарплатой в размере 25 миллионов евро в год, но футболист считает для себя приоритетной задачу продолжить выступать в Европе.

На футболиста претендует итальянская «Сампдория».

В сезоне-2022/23 Икарди выступал за «Галатасарай» на правах аренды. Форвард забил 23 гола и сделал 8 результативных передач в 26 матчах за турецкую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 19 миллионов евро.

Мауро Икарди
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