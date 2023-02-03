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Зарубежные

Сегодня, 18:55

Жиньяк продлил контракт с «Тигрес»

Виталий Косик
Корреспондент
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Французский нападающий Андре-Пьер Жиньяк продлил контракт с мексиканским клубом «УАНЛ Тигрес», сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение 37-летнего футболиста рассчитано до 2025 года.

Француз выступает за «Тигрес» с 2015 года. В общей сумме он сыграл 317 матчей за команду, забил 181 мяч и отдал 45 голевых пасов.

В текущем сезоне Жиньяк провел 24 матча за мексиканский клуб во всех турнирах, забил 14 голов и отдал пять результативных передач.

Его команда занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Мексики.

Андре-Пьер Жиньяк
Футбол
ФК Тигрес
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