Венгерский журналист: «Фанаты «Ференцвароша» довольны Черчесовым»

Венгерский журналист прокомментировал результаты «Ференцвароша» в этом сезоне под руководством Черчесова

Журналист Nemzeti Sport Бенс Борбола прокомментировал результаты «Ференцвароша» в этом сезоне под руководством Станислава Черчесова.

«Недовольны ли фанаты «Ференцвароша» Черчесовым? Раньше такое было, но не сейчас. С того времени, как его назначили, «Ференцварош» выиграл чемпионат, а сейчас добивается успеха в Лиге Европы, поэтому фанаты им довольны. Четыре матча в ЛЕ и девять очков, лидерство в чемпионате, какие могут быть вопросы?» — цитирует Борболу Sport24.

«Ференцварош» Черчесова на выезде проиграл команде третьего дивизиона «Иванче» (2:3 после д.в.) в 1/16 Кубка Венгрии.