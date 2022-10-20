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Сегодня, 15:57

Булыкин объяснил, при каких обстоятельствах Кокорин сможет вернуться в сборную России

Алина Савинова

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о шансах нападающего «Ариса» Александра Кокорина вернуться в российскую национальную команду.

«Для того чтобы играть в сборной, нужно быть в форме не только пару месяцев, а как минимум, в сезоне. Как минимум тут есть психологическая составляющая и ещё несколько моментов, чтобы микроклимат в коллективе был хороший. У Кокорина задача простая — играть, забивать и выходить на свой прежний уровень. Любой тренер, если футболист будет забивать по два гола возьмем его в сборную по-любому. Для любого футболиста играть в сборной — это верх профессионализма. Это показывает, что ты достоин играть в сборной, потому что ты делаешь все правильно и увеличивает твою стоимость», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Являясь игроком «Фиорентины», 31-летний российский футболист выступает за «Арис» на правах аренды. В текущем сезоне он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за кипрскую команду.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10365422-bulykin-rasskazal-pri-kakih-usloviyah-kokorin-mozhet-vernutsya-v-sbornuyu-rossii.html
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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