Самая сексуальная модель мира стала послом болельщиков ФИФА

Это бразильская модель Адриана Лима.

На церемонии награждения Best FIFA Football Awards в Париже глава организации Джанни Инфантино назначил бразильскую супермодель Адриану Лиму «глобальным послом болельщиков ФИФА». Что будет входить в ее обязанности, пока не ясно, но со словами президента о том, что при встрече с Адрианой сразу чувствуешь «ее теплоту, доброту и то, насколько она открыта и увлечена футболом», наверно, трудно не согласиться каждому мужчине.

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В Париж Адриана приехала со своим другом — кинопродюсером из Голливуда Андре Леммерсом.

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В августе прошлого года у пары родился сын. 41-летняя красавица не скрывала, что готовится в третий раз стать мамой. В мае 2022 года она демонстрировала свой округлившийся животик и шикарные платья на красной ковровой дорожке кинофестиваля в Каннах.

Фото Global Look Press

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Спустя три месяца после радостного события Адриана вместе с двумя дочками от первого брака с баскетболистом Марко Яричем и крошкой Сайаном Лимой Леммерсом отправилась на чемпионат мира в Доху поболеть за сборную Бразилии в стартовом матче против Сербии.

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В Катаре молодая мама успела выйти на подиум и вновь порадовать своей красотой многочисленных поклонников со всего мира.

Фото Global Look Press

Почти двадцать лет, с 1999 по 2018 год, она была «ангелом» Victoria's Secret, одним из самых известных брендов в мире одежды и женского белья.

Фото Global Look Press

Быть в числе «ангелов» — очень престижно. Многие считают их самыми сексуальными девушками в мире.

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Фото Global Look Press

Адриана сложила свои крылья после девятнадцати лет сотрудничества со знаменитым брендом, став не только одной из самых узнаваемых супермоделей в мире, но и одной из самых высокооплачиваемых. Выходя на подиум, Лима зарабатывала около десяти миллионов долларов в год.

Фото Global Look Press

Впрочем, звезда подиума часто подчеркивает, что деньги никогда не давались легко. Жизнь модели только на первый взгляд кажется сказочной. В своих соцсетях Адрина не стесняется выкладывать фото без прикрас — работы над собой в спортивном зале.

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Лима до сих пор востребована в мире кино, шоу и модельного бизнеса, но планирует больше времени посвящать семье. Забота о детях наверняка не помешает Адриане успешно выполнять обязанности посла болельщиков ФИФА. С похожими обязанностями она отлично справилась во время чемпионат мира в Бразилии.

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Адриана очень любит футбол, болеет за сборную Бразилии и миланский «Интер», дружит со многими звездами.

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