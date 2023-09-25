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25 сентября, 22:50

«Состояние очень тяжелое, врачи борются...» Экс-футболист сборной Украины Милевский госпитализирован из-за алкоголя

Экс-футболист сборной Украины Милевский госпитализирован из-за алкоголя
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Артем Милевский.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Артем Милевский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Артем Милевский и Александр Алиев.
Фото Александр Задирака
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Проблемы с режимом преследовали его всю карьеру.

Экс-футболист киевского «Динамо», «Тосно» и других клубов Артем Милевский госпитализирован и находится в тяжелом состоянии — об этом сообщил его друг и бывший партнер по сборной Украины Александр Алиев. «Хочу прояснить ситуацию по Теме Милевскому. Слава богу, удалось его положить в больницу. Он уже на протяжении пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего, врачи борются».

Несмотря на то что Милевский — чемпион Украины (трижды) и Белоруссии, а также обладатель еще пачки трофеев, известен он в первую очередь не по спортивным причинам. Загулы и скандалы — источник славы Артема.

Милевский громко менял спортивное гражданство

Артем Милевский прославился в статусе украинского футболиста, но на самом деле он родом из Белоруссии. Более того, Милевский — воспитанник именно белорусского футбола: играл за местные молодежные сборные и мог даже выступать за основную. Но не сложилось — в 2004 году Артем сменил спортивное гражданство и стал игроком Украины.

28&nbsp;марта. Слуцк. &laquo;Слуцк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо-Брест&raquo; 0:1. Гол Милевского и результативное дерби в Минске. Футбол — жив!

Точная причина решения неизвестна, зато в истории остался скандал, сопровождавший процедуру. В начале нулевых Милевский еще считался сверхталантливым футболистом, а потому Федерация футбола Белоруссии не захотела его упускать и начала судиться с украинцами — разбирательство дошло до ФИФА. Утрясти дело тогда удалось при посредничестве Вячеслава Колоскова — российский чиновник поспособствовал тому, что белорусы добровольно отказались от Артема.

Интересно, что отец Милевского был сильно против такого трансфера и заявлял, что отдавал сына на футбол не для того, чтобы он играл за другую страну. А сам футболист опубликовал высокопарное письмо в адрес ФИФА (в авторстве многие сомневаются): «Я знаю, что против меня пытаются использовать якобы высказывания моего отца, но я уверен, что в сегодняшних условиях страны, где я родился, иначе и быть не могло. Только разве это аргумент в пользу того, чтобы я пожизненно оставался заложником ситуации, когда при распаде СССР меня никто не спросил, где и как я хотел бы жить? Разве не гласит закон ФИФА, что человек не может быть рабом?»

Артем Милевский и Александр Алиев.
Фото Александр Задирака

Паненка на чемпионате мира

Украинцы не зря отстояли право на Милевского — пусть Артем и не принес особой пользы сборной (50 матчей, 8 голов), один яркий хайлайт у него все же есть. В серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии футболист исполнил паненку!

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Примечательно, что до ЧМ Милевский никогда не играл за сборную Украины, а до встречи со Швейцарией отбегал за желто-синих суммарно шесть минут. И тут отважился — но логика была: «Подумал, что вратарь вряд ли продумает, что молодой пацан будет так бить. Все равно куда-то прыгнет. Вот и вся моя смекалка на тот момент», — признался форвард.

Халат на презентации тренера

Пожалуй, одна из самых известных историй с участием Артема случилась в 2012 году во время презентации Олега Блохина. Все игроки пришли в зал для пресс-конференций в клубных футболках, в то время как Милевский завалился в помещение в банном халате. Позже он признавался, что боялся опоздать, а через несколько лет даже шуточно поздравлял тренера с Новым годом почти в идентичном халате.

Алкоголь — враг

Милевский и алкоголь шли рядом всю карьеру. В молодости он не раз попадал в беду из-за этой проблемы. Например, только начав заграничную карьеру в Турции (в 2013 году украинец перешел в «Газиантеп»), нападающий попал в страшное ДТП, разбив «Феррари».

Вот как Артем вспоминал тот эпизод: «Трезвый ли я был? Ну как трезвый... Мы погуляли до трех, вылет был в 8, прилетели в 10 — времени нормально прошло, чтобы садиться за руль. У меня в бардачке лежал iPod, через который музыку в салоне включать. Там впереди был крутой поворот, а я про него забыл. Потянулся в бардачок, поднимаю голову — войду не войду, можно было просто дальше проехать и развернуться. Вписываюсь все-таки вправо, но у меня зад начинает кидать туда-сюда, я по тормозам — и в отбойник. Штырь прямо перед лицом пролетел, дверь пришлось выбивать ногами. Тут полиция, что-то на своем турецком начинают. Я звоню переводчику в клуб, он приезжает, начинает тоже: «Что ты учудил?!» — «Что учудил? Машину разбил».

Артем Милевский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В другой команде, на этот раз в хорватском «Сплите», терпеть загулы Милевского не стали — уволили после первого же привода в полицию за езду в нетрезвом виде. За «Сплит» украинец в итоге отыграл только одну встречу. Главный тренер Горан Саблич тогда так объяснил расторжение: «Когда я предложил Милевскому перейти сюда, я был убежден, что он будет принимать наши правила. Еще до того, как он прибыл в клуб, я ему отправил наш кодекс поведения, который должны выполнять все игроки. К сожалению, Артем не стал соблюдать ни эти правила, ни наш личный договор, поэтому прекращение нашего сотрудничества выглядит самым логичным решением».

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Милевский завершил карьеру в 2021 году, но в последнее время 38-летний экс-футболист стал появляться в соцсетях в состоянии опьянения особенно часто. А проблемы со спиртным подтверждал в том числе бывший игрок сборной Украины Евгений Селезнев.

«Я реально не знаю, что тут сказать. Я ведь не могу приехать к нему и взять его в наручники. Здесь нужно его желание. Помочь Артему хочу не только я. Сегодня мы с ребятами должны были отвезти его в больницу, но он не берет трубку. Что я могу сделать в этой ситуации?» — говорил Селезнев несколько дней назад.

Александр Алиев
Артем Милевский
Сборная Украины по футболу
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