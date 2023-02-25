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Сегодня, 21:00

Роналду разрывает в Саудовской Аравии. Оформил хет-трик и рвется в топ гонки бомбардиров

Артем Белинин
Криштиану Роналду.
Фото AFP
Криштиану Роналду.
Фото AFP
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Криштиану играет по-крупному.

Криштиану Роналду осваивается на новом месте — в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии португалец оформил хет-трик в ворота «Дамака». Для форварда это уже четвертый матч подряд с результативными действиями в национальном турнире королевства.

&laquo;Аль-Вахда&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аль-Наср&raquo;&nbsp;&mdash; 0:4. Криштиану Роналду сделал покер. Настоящий Роналду вернулся! Оформил покер и включился в гонку лучших бомбардиров лиги

Как забил?

Роналду заколачивал на любой вкус. На 17-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Дамака» после того, как мяч попал в руку защитника, — Криш уверенно реализовал 11-метровый. Еще через пять минут португалец легко отлепился от защитников и с левой пробил мимо вратаря после хорошей передачи — получился гол из-за штрафной. А на 44-й минуте Роналду забил чуть ли не из вратарской — тоже после хорошей передачи.

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Как дела у Криштиану?

В чемпионате Саудовской Аравии у Роналду все прекрасно. Он каждый матч выходит с капитанской повязкой на позиции центрального нападающего и уже четыре игры подряд отличается результативными действиями. Не отметился Роналду только в дебютном матче — пощадил «Аль-Иттифак». Зато забил «Аль-Фатеху», покером уничтожил «Аль-Вахду», а в матче с «Аль-Таавуном» сверкнул двумя результативными передачами. Теперь вот записал себе на счет хет-трик. После шести первых матчей в Саудовской Аравии у португальца 10 результативных очков (8+2). А еще Криштиану 22 февраля поучаствовал в праздновании дня основания страны. Размахивал саблей и снимался в национальной одежде во время похода к стадиону.

«Поздравляю Саудовскую Аравию с Днем основания! Принять участие в этом празднике — особенный опыт», — написал португалец в соцсетях.

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Что там с лучшим бомбардиром Саудовской Аравии?

Криштиану пока не на первом месте — там восседает его одноклубник Андерсон Талиска. На счету 29-летнего бразильца 13 мячей. На втором месте — Карлос из «Аль-Шабаба» (12), замыкает тройку Абдерразак Амдаллах (11). Роналду настрелял восемь мячей, но если учесть, что он потратил на это пять игр, а конкуренты отыграли уже половину сезона, у португальца неплохие шансы возглавить гонку бомбардиров. У Криштиану есть еще 12 игр для охоты — времени достаточно.

Криштиану Роналду
Футбол
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