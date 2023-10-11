Алексей Дурново — о закате звезды сборной Бельгии.

Глава первая. Лилльский палач

Сейчас уже мало кто вспомнит дебютный матч Азара в Лиге чемпионов. 20-летний бельгиец, железный игрок основы «Лилля», дебютировал в матче против ЦСКА Леонида Слуцкого. Это было 14 сентября 2011-го. В середине второго тайма Эден влетел в неаккуратном подкате в Павла Мамаева и получил свою первую лигочемпионскую карточку. Уже в следующем туре он забьет «Трабзонспору», потом огорчит «Интер».

В России, понятное дело, о бельгийце говорили мало. Хотя он уже дебютировал за сборную Бельгии и сыграл в легендарном товарищеском матче в Воронеже. Та игра — премьера уникального бельгийского поколения, о котором начали говорить задолго до того, как оно созрело — но в итоге так ничего и не выиграло. В Воронеже вышли Компани, Вертонген, Феллайни, Азар (он снова получил желтую) и Лукаку, дважды забивший Игорю Акинфееву.

Штука в том, что в 2010-м, а тем более в 2011-м, этот паренек уже был суперзвездой чемпионата Франции. В золотом для «Лилля» сезоне Азар сделал 7+11, носился по своему флангу, как истребитель, штампуя прострелы и навесы. Манерой игры — еще не вполне отточенной — юный Эден немного напоминал всадника без головы: быстрые ноги значительно опережали голову, скорость и дриблинг в порядке, но вот последний пас хромает. Тем не менее главные бомбардиры чемпионского «Лилля» Мусса Соу и Жервиньо с пасов Азара забивали регулярно.

И главное, Азар совершенствовался. В следующем сезоне он будет рвать уже не фланг, а всю лигу 1. И наберет 20+18 по системе «гол+пас»! Станет лучшим ассистентом чемпионата. А забить больше Азара удастся только Оливье Жиру. «Лилль» станет третьим, но это будет уже другой «Лилль» — полностью азаровский. Игра команды строилась под Эдена, потому что он был главной звездой и знал, как сделать результат.

При таком перформансе за Азаром просто не могли не прийти большие клубы. Всех опередил «Челси», и тут даже удивительно, что Эден доиграл во Франции до мая 2012-го. Его очень хотел Андре Виллаш-Боаш, но в итоге португалец бельгийца так и не дождался. Вундеркинд переехал в Лондон летом, уже к Роберто ди Маттео.

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Король Лондона

В мае 2012-го «Челси» выиграл Лигу чемпионов. Это была победа на характере. Команда без тренера (Роберто ди Маттео — персонаж максимально случайный) побеждала на морально-волевых. Но за героическими викториями над «Барселоной» и «Баварией» пришел мощный спад.

Отойдя от празднования, «Челси» погрузился в хаос. В клубе при этом рассчитывали, что станут еще сильнее. Состав усилили не только Азаром, но и самым перспективным (как считалось) бразильцем тех времен. Ровесник Эдена — Оскар — приехал в клуб в ранге подрастающей суперзвезды, но его брали не на вырост, а для основы. Их с Азаром дебют пришелся на Суперкубок УЕФА, где «Челси» растоптал Фалькао, оформивший хет-трик еще в первом тайме.

И все же уже осенью стало понятно, что «Челси» не так и плох. Команду тащил Эден. Он очень быстро стал лидером в составе, где еще играли Джон Терри и Фрэнк Лэмпард. Правда, с этим бременем бельгиец справлялся не всегда. Поначалу в важных матчах у него, что называется, срывало крышу. Например, он убил два выхода один на один в финале клубного чемпионата мира, и «Челси» проиграл «Коринтиансу». Это был последний случай, когда победитель Лиги чемпионов не взял клубный чемпионат мира.

Через месяц Азар взбесился в полуфинале Кубка лиги, где лондонцы неожиданно оступились с «Суонси». Игра у Азара не шла, он распсиховался и под конец матча едва не оторвал голову судье Крису Фою. На кону при этом был даже не пенальти — поводом для вспышки стал обычный фол в середине поля. Азар требовал удаления соперника так настойчиво, что получил красную сам. А с ней — четырехматчевую дисквалификацию.

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Гордому бельгийцу пришлось извиняться. Впрочем, это был не последний психоз — контролировать эмоции Азар научился далеко не сразу. Пройдет еще год, и Эден скандально отпинает бол-боя Чарли Моргана, чей папа-миллиардер станет угрожать довести дело до суда.

И все же Азар справился. Ему удалось оседлать собственную гордыню. Будучи человеком невероятного таланта, он не ленился совершенствоваться. И не позволил себе превратиться в Роналдиньо или Балотелли. В конечном счете бельгиец стал ключевой фигурой «Челси» эпохи двух побед в Лиге Европы. В этот период синие не очень часто брали трофеи, но практически всегда за них боролись. Азар же был востребован при каждом тренере.

Стареющему и терявшему хватку Рафе Бенитесу. Жесткому и бескомпромиссному Жозе Моуринью. Гусу Хиддинку в потерянном сезоне, когда чемпионом стал «Лестер». Конте, ставившему сложный футбол со схемой 3-4-3, в которой Эден порой превращался из вингера в латераля. Наконец, Азар поладил с Маурицио Сарри и стал важнейшим звеном того необыкновенного «Челси» — 2019, который поначалу мучился, а весной победил в Лиге Европы. В том финале Азар сделал дубль.

За эти семь лет лондонцы прошли через смену поколений — постепенно ушли все лидеры времен первоначального накопления капитала: Дидье Дрогба, Петр Чех, Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Джон Оби Микел. Азар покидал «Челси» будучи не только лучшим футболистом, но и вожаком. Он ехал в Мадрид с амбициозными планами — выиграть, наконец, Лигу чемпионов.

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Мадридский пациент

Все, что было дальше, — боль. Физическая — для Азара, сердечная — для поклонников «Реала». В Мадриде после трех подряд побед в Лиге чемпионов, отъезда Роналду в Турин и 1:4 от «Аякса» на «Бенрабеу» задумались о создании новой команды. И Азар должен был стать ее жемчужиной. Флорентино Перес хотел соорудить АБВ — атакующее трио Азар — Бензема — Винисиус. За бельгийца выложили 150 миллионов, футболки в магазинах начали продавать еще до того, как игрок ступил на испанскую землю.

76 матчей и 7 голов за четыре года. К концу 2022-го болельщики уже попросту забыли, что Азар существует. Трещина малоберцовой кости, мышечная травма, травма подколенного сухожилия, воспаление коленной чашечки, ушиб лодыжки, коронавирус, брюшной грипп, снова трещина, снова мышечный спазм, третья трещина... Это все напоминало известную сцену из Джерома Джерома, когда герой открывает медицинский справочник и, изучая его, понимает, что болен всеми описанными там болезнями. Из полной сил суперзвезды Эден превратился в бедолагу, который сидит на трибуне и смотрит на поле взглядом, полным вселенской тоски.

Самое удивительное, что Лигу чемпионов он все-таки выиграл, проведя в ней три матча, а если еще точнее, около 80 минут. На финал с «Ливерпулем» Анчелотти включил Азара в заявку, но явно без намерения выпускать его на поле. Бельгиец недолечил очередную болячку, место на скамейке ему дали в качестве признания заслуг. Да, Азар хотел выиграть Лигу чемпионов, но явно не так.

В понедельник Эден решил, что с него хватит — и закончил в 32 года. Хотя, по большому счету, это лишь формальность. Его карьера парадоксальным образом завершилась еще четыре года назад, когда он покинул «Челси».

Это сложно объяснить чем-либо не из области сверхъестественного.