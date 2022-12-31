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Сегодня, 15:00

Пике, Игуаин, Павлюченко и еще семь звезд, которые завершили карьеру в 2022 году

Николай Егорычев
Корреспондент отдела футбола
Гонсало Игуаин, Жерар Пике, Роман Павлюченко.
Жерар Пике.
Фото Global Look Press
Гонсалу Игуаин.
Фото Global Look Press
Франк Рибери.
Фото Global Look Press
Джек Уилшир.
Фото Global Look Press
Блез Матюиди.
Фото AFP
Бруну Алвеш.
Фото Global Look Press
Мартин Шкртел.
Фото Global Look Press
Роман Павлюченко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Хави Гарсия.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Карлос Тевес.
Фото Global Look Press
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Легенды, которых будет не хватать.

Жерар Пике (35 лет)

Жерар Пике. Фото Global Look Press
Жерар Пике.
Фото Global Look Press

Защитник «Барселоны» объявил о завершении карьеры максимально неожиданно — в разгар сезона, когда к этому не было явных предпосылок (кроме игрового спада и скандала с Шакирой). «Я всегда говорил, что для меня нет других команд кроме «Барселоны». Так и будет. Я стану обычным болельщиком, буду поддерживать клуб. Передам свою любовь к «Барселоне» детям — так же, как моя семья передала ее мне. Рано или поздно я вернусь. Увидимся на «Камп Ноу», — объяснил Пике.

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На следующий день после этих слов Пике сыграл против «Альмерии» в чемпионате Испании — этот матч стал прощальным в его роскошной карьере. Она включила в себя чемпионство в АПЛ и победу в Лиге чемпионов в составе «МЮ», а также восемь побед с «Барсой» в чемпионате Испании и три Лиги чемпионов. В составе сборной Испании Жерар становился чемпионом мира и Европы.

Гонсало Игуаин (35 лет)

Гонсалу Игуаин. Фото Global Look Press
Гонсалу Игуаин.
Фото Global Look Press

Если в случае с Пике читалось, что Жерар подустал от футбола (учитывая все его бизнес-проекты), то Гонсало Игуаин к концу карьеры окончательно израсходовал все физические и эмоциональные силы. «Я почувствовал: то, что я любил больше всего в своей работе, закончилось», — признался он после заключительного матча. И добавил, что не вернется в футбол ни в каком статусе.

Теперь Гонсало проводит время с семьей. И вспоминает славную карьеру.

Франк Рибери (39 лет)

Франк Рибери. Фото Global Look Press
Франк Рибери.
Фото Global Look Press

Слухи о том, что француз может закончить с футболом, появились еще в начале года. Тем не менее Франк решил остаться в «Салернитане», но в сезоне-2022/23 провел лишь два матча. Последний раз Рибери выходил на поле в августе.

В «Салернитану» Франк перешел из «Фиорентины», где провел два неплохих сезона. Но запомнился француз прежде всего по выступлениям за «Баварию». Особенно ярким получился сезон-2012/13, когда Рибери помог мюнхенскому клубу выиграть Лигу чемпионов и претендовал на «Золотой мяч». Но занял только третье место, уступив Роналду и Месси. «Тот «Золотой мяч» — несправедливый. Это был невероятный год для меня. Я должен был победить. Но растянулись сроки сдачи голосов, произошло что-то странное... Это было похоже на политическое решение», — уверен Рибери.

Помимо победы в Лиге чемпионов Франк вместе с «Баварией» девять раз становился чемпионом Германии и шесть раз выигрывал Кубок страны.

Карлос Тевес. Фото Global Look Press
Карлос Тевес.
Фото Global Look Press

Карлос Тевес (38 лет)

Тевес объявил о завершении карьеры в этом году, хотя находился без команды с лета 2021-го. И даже начал тренировать в клубе «Росарио Сентраль»!

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Карлос признался: ему предлагали вернуться на поле, но он больше не хотел играть из-за смерти отца. «Я потерял фаната номер один», — сказал Карлос в эфире одного из аргентинских каналов.

На счету Тевеса пять чемпионств в Аргентине, три победы в АПЛ, два скудетто с «Ювентусом» и победа в Лиге чемпионов в составе «МЮ».

Джек Уилшир (30 лет)

Джек Уилшир. Фото Global Look Press
Джек Уилшир.
Фото Global Look Press

Самый молодой футболист в нашем списке — Джек Уилшир, который завершил карьеру в 30 лет! После яркого старта в «Арсенале» Уилшир получил тяжелую травму, от которой так и не смог до конца восстановиться. «Мне было трудно смириться с тем, что моя карьера пошла на спад по причинам, не зависящим от меня. Но несмотря на трудные моменты, я оглядываюсь назад с большой гордостью за то, чего достиг», — написал Джек в соцсетях.

Покинув «Арсенал» в 2018-м, Уилшир выступал за «Вест Хэм» и «Борнмут». Последним клубом Джека стал датский «Орхус», из которого он ушел летом 2022 года. Тогда же стало известно, что Уилшир станет главным тренером юношеской команды «Арсенала» (U-18).

Блез Матюиди (35 лет)

Блез Матюиди. Фото AFP
Блез Матюиди.
Фото AFP

Звездный француз доигрывал вместе с Игуаином в «Интер Майами» — и на днях принял решение завершить карьеру. «Футбол, я любил тебя! Ты так много мне дал. Когда я смотрю на пройденный путь, на глаза наворачиваются слезы. Спасибо людям, которые сопровождали меня в этом путешествии», — сказал Матюиди.

Пик карьеры Блеза пришелся на выступление за «ПСЖ» и «Ювентус». В составе парижан он четырежды становился чемпионом Франции. В Турине выиграл три скудетто. А свой главный трофей Матюиди добыл в составе сборной Франции — титул чемпиона мира 2018 года.

Бруну Алвеш. Фото Global Look Press
Бруну Алвеш.
Фото Global Look Press

Бруну Алвеш (41 год)

После ухода из «Зенита» португалец поиграл в Турции, Италии, Шотландии и Греции. Карьера Алвеша продолжалась до 40 лет! «Мое путешествие закончилось, но уже совсем скоро начнется новое приключение», — написал Бруну в соцсетях.

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И не обманул: практически сразу после ухода из «Аполлона» Алвеш стал спортивным директором другого греческого клуба — АЕКа. Именно при Бруну в команду пришли экс-вингер ЦСКА Стивен Цубер, Джибриль Сидибе, Домагой Вида и Паоло Фернандес, которым интересовался «Спартак».

Алвеш четыре раза становился чемпионом Португалии, дважды выигрывал золото РПЛ с «Зенитом» и побеждал в чемпионате Турции в составе «Фенербахче». В 2016 году Бруну вместе со сборной Португалии выиграл чемпионат Европы.

Мартин Шкртел (38 лет)

Мартин Шкртел. Фото Global Look Press
Мартин Шкртел.
Фото Global Look Press

Под конец карьеры бывший защитник «Зенита» оказался в «Спартаке» из Трнавы. Но запомнился словак, конечно, по перформансам в Санкт-Петербурге (где стал чемпионом в 2007 году) и в «Ливерпуле» — там Мартин занимает седьмое место по количеству матчей среди всех легионеров (из небританских стран).

Шкртел уходил из футбола со слезами на глазах. Он признался, что заканчивает из-за проблем со здоровьем. К счастью, они не мешают ему играть на любительском уровне. Мартин поддерживает форму в команде из своего родного города, которую тренирует его двоюродный брат Роман.

Хави Гарсия (35 лет)

Хави Гарсия. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Хави Гарсия.
Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Еще один экс-игрок «Зенита» в нашем рейтинге. После отъезда из России Гарсия играл в «Бетисе» и «Боавиште». А теперь помогает Рогеру Шмидту в «Бенфике». По данным португальской прессы, Шмидт выбрал Гарсию в качестве ассистента благодаря его знаниям английского языка и чемпионата Португалии, а также «опыту, приобретенному игроком по ходу карьеры».

Роман Павлюченко (40 лет)

Роман Павлюченко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Роман Павлюченко.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сам Роман уверяет: с большим футболом он завязал еще четыре года назад, но официально это случилось лишь в 2022-м, когда форвард покинул «Знамя».

«Я просто играл там, но это не означает, что я играл профессионально. Был в команде, помогал молодым ребятам, чему-то учил, делился», — так описал Павлюченко карьеру в Ногинске.

17&nbsp;октября 2007 года. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Англия&nbsp;&mdash; 2:1. Радость Романа Павлюченко после гола в&nbsp;ворота англичан. Павлюченко завершил карьеру. Вспоминаем лучшие голы и матчи форварда

Последний раз Роман выходил на поле в матче РПЛ в сезоне-2016/17. За «Знамя» нападающий провел 57 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 10 результативных передач.

Павлюченко начинал в «Роторе», играл в «Спартаке», «Тоттенхэме», «Локомотиве», «Кубани» и «Урале». В 2008 году Павлюченко в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы. Однако визитной карточкой Романа до сих пор считается матч квалификации против Англии, в котором страйкер оформил дубль, выйдя на замену.

***

Еще 10 статусных футболистов, завершивших карьеру в 2022 году: Лоран Косельни, Томас Вермален, Джермейн Дефо, Начо Монреаль, Александр Коларов, Марк Ноубл, Невен Суботич, Аарон Леннон, Гэри Кэхилл, Джефферсон Фарфан.

Бруну Алвеш
Гонсало Игуаин
Жерар Пике
Карлос Тевес
Роман Павлюченко
Франк Рибери
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