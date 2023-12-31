Вундеркинд «Барселоны», волшебник из ЦСКА и два новых топ-бомбардира. Главные футбольные открытия 2023 года

Совсем недавно о них почти никто не знал.

Футбол — игра миллионов. Ежегодно в главном виде спорта планеты зажигаются новые звезды. 2023-й исключением не стал. В преддверии Нового года принято подводить самые разные итоги — вспоминать все хорошее и плохое, что было за последние 12 месяцев.

Пока все живут в приятном предпраздничном ажиотаже, хочется концентрироваться на позитиве. Собрали небольшой список главных открытий уходящего года. Не путайте с прорывами — здесь будут только футболисты, о которых год назад подавляющее большинство зрителей знать не знали.

Ламин Ямаль

Фото AFP

В течение почти всего периода у руля «Барселоны» Хави мучается с травмами игроков. Каждый ключевой футболист команды вылетал на немалый срок хотя бы по разу — Гави, Педри, Тер Штеген, Араухо, Де Йонг, Левандовски. Но, как ни странно, подобные стеснения порой идут команде на пользу — а именно позволяют тренеру открывать новые горизонты.

Главный пример — введение в основу тогда еще 15-летнего Ламина Ямаля. Испанец дебютировал за «Барселону» в апреле. Матч с «Бетисом» так и остался единственным в ла лиге-2022/23, зато в следующем сезоне подросток очень быстро обосновался в стартовом составе и осенью получил полноценный контракт с отступными в миллиард евро. К концу договора в 2026 году Ямалю не будет и 20 лет.

Заметили Ламина и в сборной, за которую он уже сыграл четыре матча и забил два гола. Ямаль действительно смотрится очень зрело, а вполне взрослый ценник в 60 миллионов евро лишь подтверждает его уровень. За несколько месяцев испанец поставил кучу возрастных рекордов, вот несколько самых значимых: самый молодой дебютант и автор гола в национальной команде, самый молодой автор гола в ла лиге и класико. Главное, чтобы молодой организм не посыпался под нагрузками — все же помнят историю Фати?

Гульельмо Викарио

Фото AFP

Когда Ямаль пошел в первый класс, итальянский вратарь уже приближался к выпуску из академии «Удинезе». До 26 лет Викарио не уезжал из родной страны и по большей части болтался в сериях В и С. Первый ощутимый апгрейд произошел в 2021 году — голкипер решился променять скамейку «Кальяри» на основу «Эмполи».

За два сезона Гульельмо зарекомендовал себя отличным шотстоппером с прекрасной игрой ногами. Постекоглу в «Тоттенхэме» как раз нужен был такой кадр, чтобы построить комбинационный футбол. Льорис на эту роль совсем не подходил, поэтому лондонцы осмелились на 18-миллионную трату.

Конечно, это был риск, но ставка сыграла. К концу года Викарио собрал огромное количество комплиментов и буквально вытаскивал для «Тоттенхэма» целые матчи. Итальянец может страховать защитников, которые порой оказываются слишком высоко, Он как минимум сохранил шикарный уровень отражения ударов и принимает участие в розыгрышах. Вратарь пару раз съездил в сборную — Доннарумму посадить пока не удается, но сам факт вызова уже говорит о многом.

Серу Гирасси

Фото AFP

Самый возрастной игрок списка. Нападающий «Штутгарта» старше Викарио на семь с лишним месяцев. Внезапный прогресс Гирасси по-настоящему удивителен — за семь первых туров бундеслиги форвард забил 13 голов, хотя ранее ни разу не клал больше 11 за сезон. То есть к началу октября гвинеец поставил личный рекорд результативности!

Прямо сейчас у Серу 17 забитых в чемпионате, он занимает пятое место в гонке за европейскую «Золотую бутсу», а в топ-лигах голов больше только у Кейна и Мбаппе. За год стоимость Гирасси взлетела в четыре раза — с 10 до 40 миллионов евро, но «Штутгарт» сильно прогадал, когда подписывал контракт с игроком. Дело в том, что отступные по договору составляют всего 17,5 миллиона. Получается, любой из ожидаемой очереди покупателей может просто вывалить эти смешные деньги и забрать футболиста.

А желающих — море: «Боруссия», «Милан», «МЮ», «Челси» и еще несколько грандов. Сам нападающий вроде как хочет именно в АПЛ. Судя по всему, проблем с реализацией этого желания возникнуть не должно. Вероятно, отчалит уже в зимнее окно.

Виктор Бонифас

Фото AFP

Еще одно открытие из бундеслиги. Правда, надо отметить, что нигериец планомерно рос начиная с первой половины 2023-го. Сначала Бонифас полгода играл за «Юнион», с которым дошел до четвертьфинала Лиги Европы, где уступил «Байеру». Виктор стал лучшим бомбардиром турнира, а летом переехал как раз в Леверкузен.

Нападающий так мощно ворвался в чемпионат Германии, что сразу получил приз игроку месяца. В 2024 год Бонифас входит четвертым бомбардиром, вторым ассистентом и третьим в лиге по «гол+пас». Его команда осталась единственной из топ-5 без единого поражения в сезоне и всерьез покушается на убийство вечной репутации лузеров.

Виктор, как и Гирасси, оценивается в 40 миллионов евро, но его подъем еще круче — 365 дней назад нигериец стоил жалкие четыре миллиона. Наверное, из нашей подборки у форварда больше всего шансов попасть в список претендентов на «Золотой мяч». Для этого надо далеко зайти в Лиге Европы и сохранить график в бундеслиге — как личный голевой, так и командный по набору очков. А если на дебютном для себя Кубке Африки получится зажечь, вообще красота будет — с Осимхеном составят связку двух Викторов, которая может быть безумно опасной.

Вся «Жирона»

Фото AFP

Мы честно пытались выделить кого-то одного, но тогда придется писать отдельный текст, потому что персональных вспышек там не две и не три. Вместе они дают одно большое полноценное открытие — «Жирону». Команда делит первое место с «Реалом» после 18 туров, опережая «Атлетико» и «Барселону» на семь очков.

По фамилиям быстренько все же пробежимся. Артем Довбик — третий бомбардир чемпионата с 11 мячами, трансферная цель «Барселоны». Алейш Гарсия — капитан команды, Хави хочет и его. Савио — один из лучших дриблеров лиги, больше голевых в Испании только у Крооса. Коуту — мастер обводок, кошмарит соперников на противоположном от Савио фланге. Мичел — главный тренер, эмоциональный и страстный специалист.

Список можно продолжать и дальше, но суть вы поняли. Даже если мы не получим «Лестер» 2.0, «Жирона» уже поразила всех. Перед Новым годом можно уверенно говорить, что клуб, который закончил прошлый сезон на десятом месте, через несколько месяцев впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. Осталось выяснить, в статусе чемпиона или призера.

Расмус Хейлунн

Фото AFP

В нападении каждого уважающего себя «Манчестера» должен быть высокий светленький викинг. За Хейлунна «Юнайтед» отдал даже больше, чем «Сити» за Холанна, — 73,9 миллиона евро против 60. Возможно, переплатили, но столь сильное желание приобрести датчанина более чем объяснимо.

В 2023 год Расмус входил с довольно средними показателями. Форвард никак не мог раззабиваться за «Аталанту», в которую перешел летом 2022-го, и вхолостую бегал за сборную. После НГ все изменилось — Хейлунн отличился в первых четырех матчах января и солидно выглядел до конца сезона, а за национальную команду положил семь голов и занял пятое место в списке бомбардиров отбора на Евро.

Адаптация в Англии дается непросто, но и тут есть успехи — никто не забил больше Расмуса в групповом этапе Лиги чемпионов. А ведь его «МЮ», скажем так, успехов не достиг. Скорее всего, остаток сезона тоже уйдет на привыкание к новой среде, а дальше пора оправдывать заслуженные авансы.

Эван Фергюсон

Фото Global Look Press

Если вас не шокировали приросты стоимости Гирасси и Бонифаса, у нас есть еще кое-что. За 2023-й ирландец подорожал в 65 раз! Год назад его оценивали в один миллион евро — примерно так же, как Антона Заболотного и Николая Рассказова. В октябре ценник остановился на 65 миллионах.

Фергюсон, которому тогда только-только исполнилось 17 лет, дебютировал в АПЛ в сезоне-2021/22. Провел 22 минуты в матче с «Бернли» и отправился ждать следующего шанса. Через десять месяцев таковой представился, и Эван им воспользовался. В трех первых матчах 2023 года нападающий сделал 2+2, а в мае оформил первый дубль в чемпионате.

К зиме ирландец немного затих. Все равно на данный момент он второй бомбардир «Брайтона» и в целом главный актив клуба. Продленный контракт футболиста рассчитан до 2028 года, в руководстве планируют выручить с продажи не менее 100 миллионов евро. Продавать там умеют, так что ждем, когда какой-нибудь «МЮ» или «Челси» побьет трансферный рекорд лиги.

Аббосбек Файзуллаев

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не обойдем стороной и родную РПЛ. Летнюю трансферную кампанию ЦСКА критиковал каждый первый. Главный тренер Владимир Федотов открыто говорил, что нуждается в усилении. Клуб сначала до последнего тянул с покупками, а потом взял двух латиноамериканцев и одного непонятного узбека. «Пахтакор» получил 500 тысяч евро за 19-летнего полузащитника.

Прошло полгода, и что мы видим? А вот что: Файзуллаев — самый свежий элемент нынешнего ЦСКА, местами Аббос натурально делает разницу и в одиночку приносит команде очки. По рейтингу первой части сезона от WhoScored лучше в составе москвичей действует один Чалов.

Уже сейчас активно говорят о потенциальном уходе игрока на повышение. Очевидно, полмиллиона евро — суперское вложение, которое молниеносно оправдало себя. Файзуллаев — главное открытие чемпионата России, в 2024 году ждем от него мегапрорыва.

Кобби Майну

Фото AFP

До 2023 года в России, не считая особенно углубляющихся фанатов «МЮ», о полузащитнике мог знать только один человек — Сергей Пиняев. Недавно футболист «Локомотива» пришел в шоу «Это футбол, брат!» и рассказал историю времен той самой манчестерской стажировки. Пиняев заявил, что Майну, который близок к нему по возрасту, выделялся на тренировках уже тогда, в 2018-м.

Впервые за основную команду на серьезном уровне Кобби сыграл лишь в ноябре, но тен Хаг обратил на него внимание еще во время предсезонки. Англичанин травмировал лодыжку, поэтому дебют отложился до осени. Зато когда первое появление все-таки произошло, восторгов было не счесть. Показательны слова Гари Невилла, который сказал, что опорник больше напоминал игрока «Сити».

С тех пор Майну отыграл еще пять матчей в АПЛ и каждый раз проводил на поле минимум тайм. Еще у него набралось 33 минуты в последних двух турах Лиги чемпионов. Кобби похож на идеального опорника будущего — разрушитель, здорово двигает мяч и прекрасно чувствует себя под давлением. Кажется, в наступающем году фамилия 18-летнего футболиста будет звучать гораздо чаще и громче.