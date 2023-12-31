Сэр Бобби Чарльтон, Фонтен, Берлускони, Виалли. С кем футбольный мир попрощался в 2023-м

Теперь они играют с мячом на небесах.

Бобби Чарльтон

Легендарного англичанина не стало 21 октября. Чемпиону мира, победителю Кубка европейских чемпионов с «МЮ», обладателю «Золотого мяча» и одному из тех, кто выжил в мюнхенской авиакатастрофе, было 86 лет.

Смерть Чарльтона стала результатом несчастного случая. Сотрудники дома престарелых, где жил сэр Бобби, сообщили, что он упал, вставая со стула, и ударился грудью о подоконник и батарею.

«Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в Манчестере или Великобритании, но и везде, где играют в футбол. Им восхищались как за честность, так и за выдающееся футбольное мастерство. Его всегда будут помнить как гиганта игры», — так попрощались с футболистом в «Манчестер Юнайтед».

Бобби Чарльтон. Фото Global Look Press

Луис Суарес Мирамонтес

В этом году мир потерял одного из лучших игроков Европы середины прошлого столетия. Суарес — единственный испанец, завоевавший «Золотой мяч», двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов и победитель чемпионата Европы 1964 года.

Легендарный футболист сразу двух клубов — «Интера» и «Барселоны» — скончался 9 июля на 89-м году жизни в своем доме в Милане.

«Идеальный игрок, который своим талантом вдохновлял целые поколения. Чао, Луисито. Уникальный талант и великий игрок «Интера», — подчеркнула пресс-служба нерадзурри.

Жюст Фонтен

Обладатель вечного рекорда ЧМ по количеству голов на одном чемпионате (13 мячей в 1958-м). И это при том, что тогда в финальной части мирового первенства участвовало вдвое меньше команд, чем сегодня.

В последние годы легендарный французский нападающий жил в Тулузе, где владел двумя магазинами спортивной одежды, пытался запустить свой бренд и писал колонки для спортивных изданий. Сердце великого игрока остановилось 1 марта. Ему было 89 лет.

Однажды Фонтен признался, что самым значимым своим мячом считает тот, что в 1959 году забил в ворота Льва Яшина. Было это в товарищеском матче между французским «Реймсом» и сборной клубов СССР (1:4).

«Нападающий, забивший Яшину, может смело написать это на своей визитной карточке и не писать больше ничего!» — гордился своим достижением бомбардир.

Сильвио Берлускони. Фото Global Look Press

Сильвио Берлускони

В апреле у экс-премьер-министра Италии и бывшего президента «Милана» диагностировали лейкемию, после чего он начал интенсивное лечение и даже вернулся к работе. Незадолго до смерти Берлускони доставили в клинику и говорили, что его состояние не вызывает серьезных опасений. А на деле вышло так, что болезнь взяла свое.

12 июня итальянские СМИ сообщили, что Сильвио скончался в палате больницы на 87-м году жизни.

Он навсегда вписал свое имя не только в историю страны и миланского клуба, но и всего европейского футбола. Именно Берлускони стоял у истоков появления Лиги чемпионов, которую мы знаем сегодня. Ему не нужна была собственная Суперлига — он просто хотел двигать футбол вперед.

Кристиан Атсу

В начале года одной из самых обсуждаемых тем стали землетрясения в Сирии и Турции, в результате которых погибли и пострадали десятки тысяч людей. К сожалению, в эпицентре событий оказался и полузащитник сборной Ганы, участник чемпионата мира 2014 года Кристиан Атсу.

5 февраля 31-летний игрок забил победный гол за «Хатайспор» в матче чемпионата Турции, а на следующий день пропал без вести. Через некоторое время появилась информация, что Кристиан найден живым, но она оказалась фейком. Почти через две недели после пропажи агент футболиста официально подтвердил смерть Атсу: тот погиб под завалами в результате землетрясения.

За несколько часов до трагедии хавбек мог улететь во Францию, но решил остаться в Турции, чтобы отпраздновать победу со своими партнерами по команде.

«Он собирался за границу навестить семью, однако после хорошей игры и гола изменил планы. Землетрясение настигло его в самый счастливый день. Он должен был улететь в 23.00, но отменил билет, а в 4 часа ночи произошло землетрясение. Ужасная трагедия», — говорил директор «Хатайспора» Фатих Илек.

Вениамин Мандрыкин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вениамин Мандрыкин

Летом не стало Вениамина Мандрыкина — трехкратного чемпиона России и обладателя Кубка УЕФА в составе ЦСКА. Судьба отмерила ему всего 41 год, из которых больше 10 он был прикован к инвалидной коляске после страшной аварии. Именно из-за нее ему пришлось завершить карьеру в 29 лет.

Бывший голкипер никогда не стеснялся говорить о своей привычке гонять за рулем, которая появилась у него после покупки первой крутой иномарки. Он благодарил судьбу за то, что в ДТП обошлось без жертв.

Армейцы поддерживали своего бывшего одноклубника и собирали средства на его лечение, но, к сожалению, 6 августа Мандрыкин скончался от инфаркта.

Джанлука Виалли

Новость о смерти экс-игрока «Челси», «Сампдории» и «Ювентуса» потрясла футбольную общественность в начале 2023-го.

В 2017 году у итальянца нашли рак поджелудочной железы. Он долго скрывал этот страшный недуг: говорил близким, что это обычная операция, прятался в ванной, чтобы супруга и дети не видели слез.

Виалли сделали операцию, но становилось только хуже. Джанлука стремительно терял вес, но продолжал работать экспертом на телевидении. В 2021-м казалось, что он победил болезнь, он даже написал книгу «Goals: мотивирующие истории, помогающие преодолеть жизненные испытания». А затем произошел рецидив...

Итальянец скончался 6 января 2023 года в возрасте 58 лет, причиной смерти стал тот самый рак поджелудочной железы, который ему так и не удалось побороть.

«Мы благодарим многих, кто поддерживал его на протяжении многих лет своей любовью. Память о нем и его примере навсегда останется в наших сердцах», — сообщила семья Виалли.

Джанлука Виалли. Фото Global Look Press

Также в 2023-м ушли из жизни:

— бывший нападающий сборной Ганы, обладатель Кубка Швейцарии Рафаэль Двамена;

— чемпион РСФСР 1964 года в составе «Ростсельмаша» Валерий Синау;

— экс-форвард ереванского «Арарата», чемпион СССР 1973 года, двукратный обладатель Кубка СССР Николай Казарян;

— обладатель Кубка РСФСР-1985 в составе «Красной Пресни» Юрий Перескоков;

— бывший вратарь сборной Мексики Антонио Карбахаль. Один из шести футболистов в истории, выходивших на поле на пяти чемпионатах мира;

— латвийский полузащитник Гинтс Фрейманис;

— воспитанник «РБ Лейпциг» Агьеманг Диавузи, выступавший за команду «Ян Регенсбург»;

— бронзовый призер чемпионата СССР 1963 года в составе минского «Динамо» Михаил Мустыгин;

— двукратный чемпион СССР в составе московского «Динамо» Валерий Урин.