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Головин, Миранчук, Кварацхелия. Сколько зарабатывают российские легионеры и экс-игроки РПЛ из бывшего СССР в топ-5 лиг Европы

У Головина наибольшая зарплата среди россиян, играющих в Европе
Гоша Чернов
Корреспондент
Хвича Кварацхелия, Александр Головин и Алексей Миранчук
Хвича Кварацхелия, Александр Головин и Алексей Миранчук.
Фото «СЭ»
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Наибольшие оклады — у Головина и Зинченко.

Сайт Capology собирает данные по зарплатам футболистов во всех чемпионатах. При этом в подавляющем большинстве лиг они закрыты, а на наше письмо по приобретению прав доступа к цифрам по РПЛ ответа не последовало. А вот в топ-5 чемпионатах сведения в открыты, так что можно изучить.

Российские футболисты

Александр Головин

Клуб: «Монако» (Франция)
Возраст: 27 лет
Амплуа: полузащитник
Зарплата*: 4 800 000 евро
Место по величине зарплаты в клубе: 4
* В год до вычета налогов. Все данные — Capology

Хавбек сборной России перебрался из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. Если верить данным Capology, то в дебютном сезоне годичный оклад Головина «грязными» составлял 2,8 миллиона евро — он получал в три раза меньше Фалькао и в два раза меньше Фабрегаса.

Но статус российского полузащитника в «Монако» все эти годы рос, как и его зарплата. В начале 2023 года Головин подписал с монегасками новый контракт до 2026 года и сейчас зарабатывает приличные деньги для лидера одной из ведущих команд Франции — 4,8 миллиона евро. И ему повезло с клубом — в Монако гораздо ниже налоги.

Алексей Миранчук

Футболист Алексей Миранчук
Алексей Миранчук.
Фото AFP

Клуб: «Аталанта» (Италия)
Возраст: 28 лет
Амплуа: полузащитник
Зарплата: 2 780 000 евро
Место по величине зарплаты в клубе: 5

Миранчук играет в Италии с 2020 года. Тогда он подписал с «Аталантой» пятилетний контракт, который действует до сих пор. Судя по информации источника, все это время у Алексея не было динамического изменения зарплаты — что в первый сезон, что сейчас, что во время аренды в «Торино» полузащитник зарабатывал около 2,8 миллиона евро.

Для клуба серии А, участвующего в борьбе за еврокубки, это солидная зарплата, но, например, в «Ювентусе» столько же зарабатывает резервный голкипер Маттиа Перин (16-е место в клубе). В «Аталанте» же Миранчук — пятый по доходам.

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Далер Кузяев

Клуб: «Гавр» (Франция)
Возраст: 31 год
Амплуа: полузащитник
Зарплата: 1 800 000 евро
Место в клубе: 1

Известно, что Кузяев сильно упал в зарплате при переходе из «Зенита» в «Гавр», причем сделал он это осознанно, ведь стремился поиграть в Европе. В петербургском клубе Далер зарабатывал в районе 1,8 миллиона евро — об этом сообщал «Спорт день за днем». Теперь те же цифры, но после вычета налогов останется гораздо меньше — 1,26 миллиона.

По данным источника, во французском клубе только два футболиста получают больше миллиона евро в год — Кузяев и опорник Абдулай Туре (1,1 миллиона).

Арсен Захарян

Футболист Арсен Захарян
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Клуб: «Реал Сосьедад» (Испания)
Возраст: 20 лет
Амплуа: полузащитник
Зарплата: 750 000 евро
Место в клубе: 17

Захарян — талантливый и перспективный футболист, но все еще молодой. В «Динамо» он зарабатывал не так много для лидера команды, да и в Испании пока делает лишь первые шаги. Capology считает, что Арсен зарабатывает 750 тысяч евро в год, а это лишь 17-е место в клубе. Лидер по доходу в «Сосьедаде» — шотландский защитник Киран Тирни (6,7 миллиона евро).

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Футболисты из бывшего СССР

Александр Зинченко

Клуб: «Арсенал» (Англия)
Возраст: 27 лет
Амплуа: защитник
Зарплата: 9 060 000 евро
Место в клубе: 9

Зинченко выделялся и в «Уфе», но мало кто мог предположить тогда его карьерный путь. Нынешняя стоимость Александра на Transfermarkt выглядит внушительно — 42 миллиона евро. Никто из футболистов с постсоветского пространства сейчас не стоит дороже. И никто из них не зарабатывает больше.

Зинченко сильно выиграл в зарплате при переходе из «Манчестер Сити» в «Арсенал», ведь лондонцы, в отличие от «горожан», покупали Александра уже в ранге сформировавшегося профессионала. В фунтах защитник «канониров» зарабатывает 7,8 миллиона, а в евро — чуть больше 9 миллионов. Правда, это суммы без учета налогов, а они в Великобритании серьезные.

Элдор Шомуродов

Футболист Элдор Шомуродов
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press

Клуб: «Кальяри» (Италия), в аренде из «Ромы» (Италия)
Возраст: 28 лет
Амплуа: нападающий
Зарплата: 1 920 000 евро
Место в клубе: 4

Узбекский форвард проделал мощный путь после ухода из «Ростова», но в «Роме» закрепиться не сумел, поэтому в последнее время ездит по арендам — то в «Специю», то в «Кальяри».

В статусе Шомуродов теряет, но в зарплате — нет. Арендные соглашения чаще всего подразумевают, что жалованье футболиста остается на прежнем уровне, просто клубы его делят между собой. Сейчас в «Кальяри» есть только три футболиста, которые получают больше Шомуродова, но в «Роме» он со своими почти двумя миллионами евро не попадал бы даже в топ-20.

Хвича Кварацхелия. «Был лучом света в темноте». В Италии поддерживают Кварацхелию, несмотря на кризис

Хвича Кварацхелия

Клуб: «Наполи» (Италия)
Возраст: 22 года
Амплуа: нападающий
Зарплата: 1 540 000 евро
Место в клубе: 17

Вингер сборной Грузии вихрем ворвался в итальянский и европейский футбол. «Наполи» был счастлив получить такого футболиста при небольшой зарплате: с окладом в 1,5 миллиона евро Кварацхелия занимает аж 17-е место в составе чемпионов Италии. Конечно, это неподходящая зарплата для футболиста уровня Хвичи, поэтому неаполитанцы еще в прошлом году начали готовить для него новый контракт с внушительным увеличением зарплаты.

Иван Ордец

Клуб: «Бохум» (Германия)
Возраст: 31 год
Амплуа: защитник
Зарплата: 1 890 000 евро
Место в клубе: 1

Ордец был важным игроком «Динамо» на протяжении двух с половиной сезонов, но в 2022 году он уехал в Германию. С «Бохумом» украинский защитник второй год подряд бьется за выживание в бундеслиге и зарабатывает больше всех в команде — почти 1,9 миллиона евро.

Саба Сазонов

Футболист Саба Сазонов
Саба Сазонов.
Фото Global Look Press

Клуб: «Торино» (Италия)
Возраст: 21 год
Амплуа: защитник
Зарплата: 640 000 евро
Место в клубе: 22

Летом воспитанник «Зенита» достаточно неожиданно сменил «Динамо» на «Торино», где пока испытывает сложности с игровой практикой (всего пять матчей в текущем чемпионате Италии). Пока Сазонов зарабатывает адекватные для резервиста середняка серии А деньги — 640 тысяч евро в год.

Александр Головин
Алексей Миранчук
Арсен Захарян
Хвича Кварацхелия
Футбол
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