«Второе место «Кайрат» мог бы занять и без меня». Как Аршавин выступал в Казахстане

«СЭ» вспоминает, как легенда российского футбола Андрей Аршавин выступал за «Кайрат».

«Набрал лишний вес и не был полностью уверен в своем организме»

В марте 2016 года Андрей Аршавин подписал двухлетний контракт с «Кайратом». В Казахстан его позвал бывший тренер сборной России, завоевавшей бронзу Евро-2008, Александр Бородюк, который в тот момент только-только принял команду.

Британское издание The Sun с иронией прокомментировало трансфер, предположив, что читатели никогда прежде не слышали о новом клубе Аршавина.

Бородюк вскоре покинул «Кайрат», а Аршавин остался. И не оплошал. В пятой игре россиянин забил свой дебютный гол («Актобе», 3:0), в девятой — сделал дубль («Окжетпес», 6:0). К концу первого в его жизни чемпионата Казахстана, в котором алмаатинцы взяли серебро, на два очка отстав от «Астаны», личная статистика игрока была такой: восемь голов и девять результативных передач в 28 играх. Журналисты признали Аршавина лучшим игроком турнира, один из забитых им мячей — в ворота «Тараза» — клуб назвал самым красивым голом «Кайрата» в сезоне.

За счет элегантного финта Аршавин вошел в штрафную, оставил не у дел двух защитников и перекинул покинувшего ворота голкипера.

Владелец клуба Кайрат Боранбаев отметил возросшую посещаемость выездных матчей алмаатинцев.

— Подписали мы контракт не сразу, поскольку договорились о некоторых вещах, которые Андрей сначала должен выполнить, — что и произошло, — рассказывал Боранбаев в интервью «СЭ». — Это было связано с физической подготовкой. После травмы в «Кубани» он не тренировался, набрал лишний вес и не был полностью уверен в своем организме. Почему и попросил внести в контракт пункт, что в любой момент может уйти. Мне кажется, Андрей сам хотел понять — готов он играть или нет. Оказалось — готов, и еще как! Мы сделали для него ударную персональную программу, которая привела к результату.

— Как его приняли болельщики?

— Я же слышу реакцию публики — люди в разных городах идут в первую очередь на Андрея. И сам он говорил, что, выходя на поле или получая мяч, слышит, как его приветствует публика. Его приняли просто прекрасно!

— Как вам уровень чемпионата Казахстана? - спросили Аршавина в сентябре 2016 года.

— Меня даже футболисты часто об этом спрашивают. Думаю, «Кайрат» в России занимал бы место во второй восьмерке премьер-лиги.

— А желание вернуться в РФПЛ у вас есть?

— Думаю, мой поезд ушел. Куда хочу, меня уже не возьмут. Куда возьмут — там уже был и больше туда не хочу.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Думал, Аршавин забьет три-четыре гола. Я не хочу теперь бриться наголо!»

Перед началом сезона местный журналист, который не верил в голевые способности Аршавина, заявил: если Андрей забьет за «Кайрат» восемь голов, то он побреется наголо.

В матче 28-го тура чемпионата Казахстана Аршавин поразил ворота «Актобе», забив восьмой гол в турнире. После этого события на канале «Кайрата» на YouTube появилось видеообращение футболиста к журналисту.

«Петр, здравствуйте. У вас хватило смелости и дерзости в начале сезона заявить, что вы побреете свою голову наголо, если я забью восемь голов. Сегодня это событие случилось — к счастью или к сожалению для вас, не знаю. Поэтому назначайте время и место, я готов приехать и сделать это сам лично», — заявил Аршавин.

Сам журналист признался, что ему слабо верилось в такую результативность российского игрока и будет очень трудно расставаться с волосами, но он готов к такому шагу и даже снимет весь процесс на видео:

«Я не думал, что все закончится таким образом. Признаюсь, мне действительно слабо верилось в то, что Андрей Аршавин сможет столько забить. Три-четыре гола — да. Но никак не восемь. Даже когда остался один гол до моего проигрыша в пари, я надеялся, что этого не произойдет. Да, я не хочу бриться налысо. Последний раз делал это в детстве. Мне лет пять или шесть примерно было. И я всегда слежу за своей прической. Не хотел бриться. Я думал, что если придется бриться наголо, то просто в эфире выйду лысым. Но теперь да, будем снимать этот процесс. Правда, я еще не знаю, как это произойдет. Вот сейчас буду думать».

Воликов слово сдержал, и Аршавин попробовал себя в роли парикмахера.

— Я немножко нервничал, потому что не хотел нанести журналисту травму, порезать его голову. Вот и все, — поделился своими впечатлениями Аршавин после того, как на полчаса поменял профессию.

— Вы часто в жизни выигрывали пари?

— Нет. Я вообще редко спорю. Да это и не было пари. Петр просто ответил за свои слова. Надеюсь, теперь он будет больше верить в меня и в «Кайрат».

«Обещал дочке привезти медаль. Сделал это»

Аршавин продлил контракт с «Кайратом» еще на год.

— Вы продолжаете выступления, потому что не наигрались или деньги нужны? — спросили Андрея после подписания соглашения с казахским клубом.

— Много причин. И эти тоже. (Улыбается.) Я не зарабатываю большие суммы — спросите у моей бывшей жены и умножьте на два.

— Сейчас в футбольном плане активно развивается Китай. А Казахстан от него по финансам далек?

— Конечно. Там сейчас такой же кризис, как в России. При этом меня много раз звали в Китай, но отказывался. Мне там не понравилось, большая разница во времени... Не мое.

4 марта 2017-го, на старте второго сезона в «Кайрате», Андрей поднял над головой трофей — Суперкубок Казахстана, добытый в борьбе с «Астаной» (2:0). Затем была напряженная борьба в чемпионате до самого последнего тура — на финише алмаатинцев и столичный клуб разделил всего лишь один балл, и «Кайрату» вновь пришлось довольствоваться серебром. Зато Кубок страны на этот раз достался команде Аршавина — в финале был обыгран «Атырау» (1:0).

В новом сезоне Аршавин забил чуть меньше — семь голов в чемпионате. Зато отдал на одну результативную передачу больше — 10.

Аршавин вошел в десятку лучших игроков сезона по версии официального сайта казахстанской премьер-лиги. Бывший капитан сборной России занял пятое место, набрав 14 баллов.

Андрей остался в «Кайрате» еще на один сезон, но так и не стал чемпионом. При этом уровень результативности российского полузащитника не снизился: 9 голов и 12 результативных передач в чемпионате.

Весной 2018-го года болельщики сборной России в различных социальных сетях даже стали призывать главного тренера сборной России Станислава Черчесова включить Аршавина в заявку на домашний чемпионат мира. Станислав Саламович объяснил, почему он не рассчитывает на бронзового призера Евро-2008.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

— В комментариях болельщиков в соцсетях под новостями о сборной часто фигурирует фамилия Аршавина. Возможно ли его попадание на чемпионат мира, и если нет, не могли бы вы объяснить болельщикам почему? — задали вопрос Черчесову.

— Давайте сделаем простые вещи. Нужно всегда отдавать должное футболисту, который долго играл в сборной. Все идет, все меняется, мы движемся своим путем. Аршавин неплохо играет у себя в команде в Казахстане. Я с ним, правда, не общался, но видел его в Турции. Посмотрел пару тренировок «Кайрата», хотя он этого не видел. Болельщикам — уважение за то, что помнят наших футболистов. У нас более молодая команда, которая движется своим путем, никаких проблем с Андреем у нас нет. Я был бы рад, если бы ему было лет на 10 меньше, тогда бы никаких вопросов не было и он бы точно пригодился. Но сейчас давайте говорить о тех, кто есть в составе.

— Как вы оцениваете свою карьеру в Казахстане по пятибалльной шкале? — спросили Аршавина в ноябре 2018 года.

— Лично мне все понравилось. Но я думаю, так или иначе должен был сделать хоть чуть-чуть, чтобы «Кайрат» занял первое место. К сожалению, этого не произошло. А второе место «Кайрат» мог бы занять и без меня.

— До прихода в «Кайрат» вы ни разу не побеждали в национальных Кубках. Можно сказать, что прошлый год для вас стал особенным, когда выиграли Кубок Казахстана?

— Да, я понимал, что здесь у меня будет отличный шанс этого добиться. Я дочке обещал привезти медаль. Сделал это, привез — она была счастлива.

За «Кайрат» во всех турнирах Аршавин провел 108 матчей, забил 30 голов и отдал 37 результативных передач.