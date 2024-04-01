Клопп обыграл своего возможного наследника в «Ливерпуле», Родриго зажег на позиции Винисиуса, «ПСЖ» вдесятером разбил «Марсель»

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: любимый соперник Салаха

Игра «Ливерпуля» с «Брайтоном» была любопытна не только с точки зрения борьбы за титул. Дело в том, что главного тренера «чаек» Роберто Де Дзерби называют возможным наследником Юргена Клоппа, и на «Энфилде» его нынешняя команда начала смело. В быстрой атаке удалось навязать борьбу ван Дейку в штрафной, и Уэлбек не оставил шансов Келлехеру. Да и потом гости пытались искать счастья у чужих ворот, при первой возможности выходя из-под давления красных.

Те, впрочем, владели полным преимуществом и до перерыва отыгрались. Не без доли удачи в виде срезки защитника, но скорее стоит говорить о мастерстве Диаса. Специалист по акробатическим голам в падении шведкой изящно перебросил вратаря. А следующий успех стал заслугой Мак Аллистера. Аргентинец не смог самостоятельно огорчить бывших одноклубников, головой подрезав мяч рядом со штангой, но позже отдал умнейший пас Салаху.

Как же без египтянина, для которого «Брайтон» — любимый соперник?! В матчах с ним Мо забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач. Мог состояться и десятый гол, однако Вербрюгген вытащил мяч из нижнего угла и сохранил интригу до финального свистка. В итоге хозяевам пришлось пережить несколько неприятных мгновений, когда гости били в сантиметрах от цели либо их удары останавливал Келлехер. Главное — «Ливерпуль» взобрался на первое место и мог почти спокойно наблюдать за принесшей идеальный результат схваткой «Ман Сити» и «Арсенала».

Испания: возвращение Эдера Милитао

У «Жироны» в воскресенье все поначалу складывалось отлично. После удара Довбика мяч попал в руку защитнику, ВАР вмешался в игру, и каталонцы повели в счете. Однако преимущество они уступили на ровном месте, когда опытнейший Давид Лопес ошибся в элементарной ситуации и Виллиан Жозе забросил мяч за шиворот голкиперу. Как оказалось, это был не первый важный эпизод с участием этих футболистов. Уже при счете 2:1 Лопес неловко махнул мимо мяча в момент фланговой подачи Форнальса, и Виллиан Жозе оказался с глазу на глаз с вратарем. И все же развязка случилась в пользу «Жироны». Уже в компенсированное время эффективно исполняющий роль джокера ветеран Стуани избежал офсайда и подарил болельщикам очередной праздник. Третьему месту ничего не угрожает, а уругваец лидирует в лигах топ-5 по числу голов после выходов на замену (6).

Пожалуй, главное событие воскресного матча на «Сантьяго Бернабеу» — появление в заявке «Реала» Эдера Милитао. Бразильский защитник не играл с 12 августа, получив тяжелую травму в игре с тем же «Атлетиком». Ну а баски, как показалось, мыслями были уже в предстоящем через неделю кубковом финале. На это намекала легкость, с которой Родриго дотащил мяч до штрафной и закрутил мяч в угол. После этого «Реал» сравнялся с «Лас-Пальмасом» по числу голов с дальней дистанции (по 8).

Это можно рассматривать как приятный бонус к уверенной победе, сомнения в которой могли испариться сразу после перерыва, но удар Браима Диаса пришелся в штангу. Она оставляла баскам шанс на спасение, но когда такой возник, Лунин оказался готов к удару Иньяки Уильямса. Зато Родриго снова сорвал овацию трибун, издевательски легко разобравшись с вызывавшимся в сборную Испании Вивианом и катнув мяч в ближний угол. В отсутствие дисквалифицированного Винисиуса Жуниора бразилец напомнил, что вообще-то левое крыло атаки — его родная позиция. В момент замены Родриго устроили заслуженную овацию, но еще сильнее аплодировали вернувшемуся на поле спустя 232 дня Милитао. Главное, чтобы теперь обошлось без серьезной травмы у вынужденно замененного Вальверде.

Германия: курьез тура

«Штутгарт» зубами вцепился в третье место и рвется в Лигу чемпионов. К очередному туру он подошел с серией из восьми беспроигрышных матчей, так что не побеждавший с начала февраля «Хайденхайм» не виделся для команды Себастьяна Хенесса проблемой. Атаки швабов вызывают восхищение, сочетая творчество с отточенными до автоматизма действиями. Именно так выглядел первый в воскресном матче гол: Гирасси забивал с полутора метров, чему предшествовали две передачи пяткой.

Когда же ассистировавший своему снайперу Штиллер в начале второго тайма удвоил счет, исход уже не вызывал сомнений. Тем сильнее впечатление от того, что устроил «Хайденхайм». Причем автогол неловко сыгравшего Нюбеля воспринимался как несчастный случай. Или курьез сезона. Зато в концовке «Штутгарт» за две минуты получил два гола от Кляйндинстля. Во втором случае — после потери в собственной позиционной атаке. Так что вместо дежурной победы случилось героическое спасение на восьмой добавленной минуте, когда Ундав в центре штрафной принял длинный пас Миттельштадта и, поймав на паузе защитников, отправил мяч в сетку.

Два очка потеряны, но отрыв от пятой строчки составляет комфортные семь баллов. Правда, в следующем туре швабов ждет визит в Дортмунд. А среди четырех следующих соперников — «Бавария» и «Байер». На таком фоне воскресная потеря очков воспринимается уже с изрядной долей тревоги.

Франция: парижский юбилей

Для «Марселя», который начал оживать после второй в сезоне тренерской отставки и назначения на пост главного тренера провалившегося на Кубке Африки Жана-Луи Гассе, результат во французском класико был важнее. Нужно цепляться за еврокубковую зону, тогда как для «ПСЖ» с его отрывом от второго места возможная осечка не выглядела приговором. Об этом вспомнилось, когда за пять минут до перерыва вторую желтую карточку получил Лукас Бералдо.

Но началась вторая половина, и даже мыслей не возникало, что парижане играют в меньшинстве. Они провели одну опасную атаку, потому другую, и, наконец, Дембеле с Витиньей раскатали оборону хозяев в быстрой атаке. В свою очередь ответный гол Верету отменили, так как мяч коснулся находившегося в офсайде перед вратарем Луиса Энрике. А было бы забавно, огорчи бразильский тезка и однофамилец главного тренера «ПСЖ», который, видя изменения в игре, поменял Мбаппе и Дембеле. В концовке же вместо Заира-Эмери вышел защитник Шкриньяр.

Возможно, кто-то расценил это как стремление сохранить результат, только на поле появились свежие форварды, и ставка на них оказалась лучшей обороной. Как раз Асенсио и Гонсалу Рамуш прикончили интригу. Так что крутые сейвы Доннаруммы в концовке были не судьбоносными, а просто сохраняли ворота сухими. Так 50-я победа «ПСЖ» над заклятыми врагами получилась более солидной.

Что касается конкурентов «Монако», то расстроивший в прошлом туре монегасков «Лорьян» едва не вернул команде из княжества должок. Не удалось продержаться несколько минут, но что сделать с вдохновением, которое после рождения дочери посетило Дель Кастильо? Именно этот вышедший на замену полузащитник принес «Бресту» победу и вернул свою команду на второе место. Надо заметить, что «пираты» — одна из самых волевых команд лиги 1, лидирующая по числу очков (9), набранных после 85-й минуты.

Впрочем, для «Монако» важнее результаты преследователей, а тут все сложилось почти идеально. Да, в пятницу выиграл «Лилль», только обыграл он еще одного соискателя лигочемпионской путевки — «Ланс». В воскресенье же оступилась «Ницца», чей успех в Лансе в прошлом туре не стал отправной точкой в процессе выхода из кризиса. У поражавших в первой половине сезона «орлят» с начала февраля одна победа и две ничьих. А пятое поражение на данном отрезке им нанес «Нант», сумевший выбраться из зоны стыковых матчей.

Статистика дня

3-м футболистом, сыгравшим в голландской лиге более 100 матчей за три разные команды, стал полузащитник «Утрехта» Тоорнстра.

4-й — после менхенгладбахской «Боруссии», «МЮ» и «Кристал Пэлас» — командой, не пропустивший в обоих матчах сезона от клуба Хосепа Гвардиолы, стал «Арсенал».

12 красных карточек, начиная с сезона-1992/93, получили игроки «ПСЖ» в матчах с «Марселем». Также сурово парижан карали только во встречах с «Лионом».

25 подряд воздушных дуэлей выиграл в этом сезоне защитник «Ливерпуля» ван Дейк. Серию голландца прервал Данк из «Брайтона».

38 мячей форвардов «Штутгарта» Гирасси и Ундава — новый клубный рекорд, которым раньше владели зажигавшие в сезоне-1985/86 Юрген Клинсманн и Карл Аллгевер.