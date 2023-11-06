«Реал» потерял лидерство, Диас спас «Ливерпуль» и призвал освободить похищенного отца, Оздоев забил «Олимпиакосу»

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: промах Нуньеса

Казалось, что второй тур подряд «Ливерпуль» будет ощущать дыхание в спину со стороны «Астон Виллы», однако команда Унаи Эмери в первом матче дня оступилась в Ноттингеме (0:2). Соответственно, красные получили возможность одним ударом убить двух зайцев. Не только оторваться от бирмингемцев, но и обойти в таблице потерпевший первое поражение в сезоне «Арсенал».

Получилось — так себе, хотя никаких проблем в игре с находящимся в зоне вылета «Лутоном» не ожидалось. И, действительно, какие могут быть сложности, если ты в идеальной позиции, а до ворот — несколько метров? Тем не менее, Нуньес ухитрился не забить, а выражение лица Юргена Клоппа после этой осечки стало мемом. Теперь загубивший девять явных голевых моментов уругваец уступает в АПЛ по данному сомнительному показателю только Холанну и Уоткинсу (по 11).

Дальше — больше. Рассчитывая заработать пенальти после подачи углового, «Ливерпуль» получил не 11-метровый, а убийственную контратаку с голом Чонга. Для «Лутона» это был праздник, а для красных — кошмар. На счастье гостей — не полный, так как на пятой из восьми добавленных минут после идеальной подачи Эллиота мяч в сетку отправил тот, кому это было нужно больше всего. И после своего гола Диас показал вторую футболку с призывом освободить похищенного отца.

Испания: стена «Райо»

«Реал» имел все основания рассчитывать на быстрый гол, однако выскочивший один на один Вальверде не смог переиграть Димитриевски. Обычно в таких случаях принято говорить, что гол фаворита — дело времени. Но на самом деле моментов было не так, чтобы много, а несколько минут болельщикам сливочных пришлось переживать за свою главную звезду. К всеобщему облегчению, врачи привели Беллингема в чувство, но не может же герой класико постоянно тащить команду на себе!

Не просто так Карло Анчелотти после победы над «Барселоной» отметил, что Джуд — не нападающий, и он ждет голов от штатных форвардов. Те вроде старались. Винисиус Жуниор даже забил, но после паса забравшегося в офсайд Хоселу. Только все без толку. Может быть, Анчелотти стоило рискнуть и бросить в бой наконец-то попавшего в заявку турецкого вундеркинда Арду Гюлера? Однако рассуждения об этом уже не имеют смысла, так как лидерство вернуть не удалось. А «Райо» по числу сухих матчей (6) сравнялся с «Реалом» и «Барсой». Трудно поверить, что в конце августа «пчелы» были унижены в игре с «Атлетико» (0:7).

Италия: стиль Аллегри

Для «Ромы» воскресный матч мог превратиться в кошмар, который начался с бездарного пенальти в исполнении Лукаку. Оставшись без быстрого гола, римляне постепенно скатились к игре, где с каждой минутой взломать оборону «Лечче» становилось все сложнее. Больше того — в атаке, где двум игрокам гостей противостояли пять оппонентов, два бывших игрока РПЛ нашли, чем удивить фаворита. Практически не игравший в тульском «Арсенале» Банда нашел в центре штрафной экс-ростовчанина Альмквиста.

И это, как оказалось, был не первый отсыл к российскому чемпионату. На первой добавленной минуте после подачи Залевски свой первый гол в серии А забил вогнавший мяч под перекладину Азмун. Успех иранца, как оказалось, изменил все, и уже признанные звезды в лице Дибалы и Лукаку организовали инфарктную развязку. А бельгиец свел с ума стадион, мастерски поставив корпус и вогнав мяч в верхний угол. Все-таки не просто так «Рома» — одна из лучших команд серии А по голам в концовках.

Естественно, в центре внимания в последнем матче дня был Кьеза, наконец-то сыгравший против родного клуба во Флоренции. Однако забил быстрый гол не он, а неожиданный герой в лице Миретти. Для него это первый успех в серии А, и сама жизнь — дисквалификациями Погба и Фаджоли — заставляет 20-летнего полузащитника брать на себя бремя лидера.

До этого статуса Миретти, конечно, далеко, но его удар оказался нокаутирующим для «Фиорентины». Где-то — как в момент выстрела Бираги — спас Щенсны. В других эпизодах отпахали туринские защитники. А на выходе — фирменные 1:0 Массимилиано Аллегри, который после возвращения в Турин выиграл с этим счетом 17 раз! А третья подряд сухая победа (при пяти кряду матчах на ноль) помогла оторваться от «Милана» на четыре очка. До «Интера», который приедет в Турин 26 ноября, — всего два балла.

Франция: важная победа Кузяева

«Гавр», ожидаемо для выходца из лиги 2 сражающийся за выживание в элитном дивизионе, одержал важнейшую победу над прямым конкурентом. Да еще и на его поле, где «Тулуза» особенно опасна. Вот и в воскресенье фиолетовые на стыке таймов могли забить дважды, но их лучший снайпер Даллинга перед перерывом не реализовал пенальти. Это дало «Гавру» шанс, и в концовке он сумел перевернуть игру благодаря дублю Байо. Возможно, «Тулузе» навредила пожарная сигнализация, из-за включения которой игру пришлось остановить. Случилось это вскоре после гола хозяев, и, по одной из версий, причиной ложной тревоги оказались зажженные фанатами файеры. Как бы там ни было, «Гавр» одержал важнейшую победу и сравнялся с «Тулузой», а Далер Кузяев внес в успех свой вклад, отыграв все 90 минут.

«Монако» находился на втором месте всего несколько часов — до победы «Ниццы» над «Ренном» в горячем матче с двумя удалениями. «Орлята» за 11 туров набрали уже 25 очков, и это один из их лучших стартовых отрезков за последние 45 лет. Круче (на четыре балла) было только в 2016-м, когда «Ницца» финишировала на третьем месте.

Греция: третий гол Оздоева

Третий гол Магомеда Оздоева в греческом чемпионате получился статусным. Одно дело забить скромному «Атромитосу», и совсем другое — отличиться в гостях у одного из топ-клубов Эллады. Тем более, в тот момент, когда забил российский полузащитник, на табло зажглись унизительные для «Олимпиакоса» цифры 0:4. И какой это был издевательский гол! Не сумевший с первой попытки переиграть голкипера Константелиас не выключился из эпизода и пасом пяткой вывел Оздоева практически на пустые ворота.

Статистика дня

4 из десяти голов этого сезона АПЛ в стартовых пятиминутках забил «Ноттингем».

5 попаданий в каркас ворот зафиксировано в матче «Хайденхайма» и «Штутгарта». В бундеслиге подобного не случалось в течение пяти лет.

6 из семи последних мячей «Кальяри» забили вышедшие на замену футболисты. Более эффектные джокеры в серии А только у «Наполи» (7 голов).

26 матчей провела «Валенсия» против «Гранады» и ни разу не проиграла (+23=3). Это лучший показатель в истории ла лиги в парах, где побеждала только одна команда.